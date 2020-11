Chilavert contó el día que lo llamó Bilardo para nacionalizarlo

El ex portero de Vélez y de la selección paraguaya que jugó el Mundial de Francia 98 recordó la charla que mantuvo con el entrenador campeón del mundo con Argentina

Con el paso del tiempo, la figura de José Luis Chilavert se hizo aún más grande que el porte que tenía cuando se paraba a defender el arco de Vélez. Símbolo histórico del club de Liniers, el arquero se transformó en un ícono del Fortín, con el que se consagró campeón de la Copa Libertadores y de la Intercontinental en 1994, además de conseguir otros títulos. Al igual que sucedió con el conjunto argentino, el portero también dejó su sello en la selección de su país.

En su paso por Paraguay, Chilavert fue clave para que el conjunto guaraní clasifique a dos Mundiales. Estuvo en Francia 1998 y también en Corea-Japón 2002, pero fue en el campeonato que se disputó en Europa donde el arquero tuvo un rol protagónico. Junto a un experimentado equipo alcanzó los octavos de final donde cayó de manera ajustada contra los locales, que luego se consagraron campeones del mundo.



Con estos antecedentes en su seleccionado, pero con el arraigo que le generó vivir durante tantos años en Argentina, Chilavert contó una anécdota poco conocida que lo tuvo a él como protagonista junto a Carlos Bilardo, una pieza clave en la historia del fútbol argentino. En diálogo con el programa partidario Vélez 670, el arquero contó el día que el Narigón lo llamó con la intención de sumarlo a la Albiceleste.

“Bilardo tenía la intención de que yo me nacionalizase argentino, para jugar con la selección argentina. Entonces, en ese momento, yo le dije ´no, yo soy paraguayo y como tal voy a jugar con la selección de mi país´. Eso fue lo que le contesté a su pedido”, recordó Chilavert. El encuentro se dio luego de que Bilardo hablase con Eduardo Luján Manera, por entonces DT de Paraguay, antes que el jugador hiciera su estreno en el seleccionado mayor guaraní.

“Lo importante son los valores de uno, yo me siento orgulloso de ser paraguayo, mi país me necesitaba y yo estaba dispuesto siempre”, agregó José Luis, que debutó en el arco de Paraguay el pasado 27 de agosto de 1989 en un duelo por Eliminatorias contra Colombia en el estadio Defensores del Chaco, de Asunción.



Más allá de la respuesta negativa de Chilavert para con el entrenador que había conducido a la selección argentina de Diego Maradona al segundo título mundial de su historia en México 1986, el ex portero del Fortín remarcó el valor que tuvo el llamado de una figura de tamaña relevancia. “Lo interesante es que una persona exitosa en el mundo, como Carlos Bilardo, tuvo esa visión, de preocuparse porque yo todavía no había jugado con la selección mayor de Paraguay y entonces me dio esa opción”, dijo.

Al mismo tiempo, utilizó la situación que vivió hace más de tres décadas y la comparó con la decisión que tomó Lionel Messi cuando también eligió jugar para su país de nacimiento y no hacerlo para España.

“En su momento a Messi le han ofrecido ser español para jugar con la selección española y él optó por ser argentino, es lo mismo. Ahí se empieza a tallar la clase de persona que uno es, Messi optó por argentina, por eso lo valoro muchísimo, como yo opté por Paraguay”, concluyó Chilavert, que jugó 74 partidos oficiales con su seleccionado y anotó ocho goles. Justamente, el primero de ellos lo logró en su debut en la mayor cuando batió, de penal, al recordado René Higuita.

