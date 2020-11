Santiago Cafiero sobre Néstor Kirchner: «Nunca renunció a la esperanza, por eso cambió la historia»

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, participó de «Sobredosis de TV», un ciclo de C5N. En el programa recordaron al expresidente Néstor Kirchner a 10 años de su de muerte. El funcionario nacional consideró que el exmandatario «cambió la historia», porque «como un buen peronista, nunca renunció a la esperanza». Esta frase le pertenece a Antonio Cafiero, el abuelo del Jefe de Gabinete del presidente Alberto Fernández.

«Ningún peronista de ley sabe lo que es renunciar a la esperanza, dijo mi abuelo en 2001. Y yo lo asocio con (Néstor) Kirchner porque, como buen peronista de ley, nunca renunció a la esperanza. Y por eso cambió la historia», apuntó Cafiero en una de sus intervenciones en su intervención en «Sobredosis de TV». La frase que recordó el jefe de Gabinete fue expresada durante la crisis política, económica y social, que atravesaba el país por ese tiempo.

Asimismo, comentó que conoció a Néstor Kirchner «cuando fui candidato a Intendente, se interiorizó». «Mi testimonio es que conocí a una persona que me deslumbró en un encuentro por su amplitud y sus ganas de escuchar», continuó Santiago Cafiero en un homenaje que le realizaron al expresidente de la Nación. «Uno es militante y está dispuesto a cumplir el rol que le toque», agregó el Jefe de Gabinete en otra intervención en el ciclo.

En relación al llamado al consenso que realizó la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y la réplica del expresidente Mauricio Macri, Cafiero cuestionó a éste último. «Macri no solo no practico el diálogo político sino que ahora quiere imponer condiciones, eso no es un diálogo sincero», señaló el jefe de Gabinete de la Nación. «Durante su gobierno solo un puñado de sus amigos pudieron hacer negocios», agregó el funcionario.

Por último, manifestó que «somos hijos del reclamo de verdad y justicia». «No de venganza», apuntó Santiago Cafiero. «Al odio se lo combate con democracia, se lo combate con justicia», señaló el jefe de Gabinete. Sobre la toma en Guernica, indicó que «hay déficit fuerte, grande y profundo que no se resuelve con tomas pero tampoco a palazos y represión». «Se resuelve con Estado, con leyes y con normas», cerró.

Con información de www.elintransigente.com