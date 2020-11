La jugada de Perotti que nadie entendió

Perotti estuvo en el centro de la escena esta semana y no de forma positiva. Es el que el 21 de septiembre concedió por 15 años el juego on line en Santa Fe a los casinos de Rosario, Santa Fe y Melincué

Ese decreto, según la oposición, está mal de papeles, al punto que motivó una denuncia penal de parte del bloque de diputados radicales.

Los denunciantes sostienen que es ilegal tomar esa medida por decreto. Además, que en Santa Fe no hay ley de juego, sino de promoción del turismo, contexto en el cual autorizó, después de décadas de debate, sólo tres casinos en Santa Fe, Rosario y Melincué.

El gobierno provincial, que no informó públicamente cuando sacó el decreto, salió rápido a contestar. Adujo cuestiones económicas en función de la pandemia (a pesar de que el negocio concedido es por 15 años), peligro de fuentes de trabajo y caída de ingresos tributarios. Indicó que el tema se trabajó técnicamente durante meses y se solicitaron dictámenes jurídicos. “El gobernador no hizo más que autorizar una modalidad de captura on line de juegos que ya están autorizados por ley en Santa Fe”, justificó el presidente de la Caja de Asistencia Social Rodolfo Cattáneo.

Sabido es que los casinos son grandes contribuyentes de la provincia, pero especialmente de las tres municipalidades. En el caso de Rosario, desde el mismo momento que abrió en 2009 pasó a ser el principal contribuyente de Drei.



El gobierno también arguyó que cerrados los casinos es necesario habilitar el juego on line para evitar el juego clandestino. El diputado Maximiliano Pullaro cree que es una explicación traída de los pelos: “Son públicos completamente diferentes, son cosas distintas, el juego clandestino compite con los casinos, no con el juego on line. Esto es otra cosa, no hay que trasladarse, juega cualquiera desde una pantalla de un celular, tablet o una computadora en cualquier lugar”.

Más allá de los argumentos de una y otra parte, algo está claro. El gobierno, por motivos no especificados, quiso evitar el debate en la Legislatura. Por lo tanto no se pudo debatir si concesión cerrada o con competencia, canon, ficha limpia, período de concesión, publicidad y prevención de ludopatía, que el juego digital permite de forma más efectiva que la presencial, entre otros aspectos que se discutieron, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires y CABA.

Gabinete

Si algo molesta a los gobernantes, por razones obvias, es cuando comienzan los rumores sobre renuncias y cambios en su staff de colaboradores. El gobernador Perotti hizo algo impensable: fue él mismo el que instaló ese clima al declarar que haría cambios, pero sin fecha ni plazo.



“Los cambios de gabinete no se avisan, se hacen”, fue el comentario más repetido esta semana en los ambientes políticos. Está claro que no se le escapó lo que dijo. Pero también está claro que si es parte de una estrategia, o tiene una carta en la manga, ni los propios la entendieron.

