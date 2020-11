Analía Franchín se pegó un porrazo en Masterchef Celebrity y estallaron los memes

Este domingo de eliminación en Masterchef Celebrity Argentina se vivió con mucha adrenalina. Los participantes dieron todo de sí para no quedar fuera de la competencia gastronómica más vista de la televisión, pero Analía Franchín se aceleró tanto que terminó protagonizando un blooper que llenó de memes las redes sociales.

La actriz sorprendió en el primer momento que puso un pie en el estudio de Telefe. Como ya es costumbre, llegó con un look fuera de lo común. En esta oportunidad se caracterizó como Uma Truman de Kill Bill y recibió elogios por parte de sus compañeros. Sin embargo, la prolijidad del look estaba destinada a durar poco.

El jurado volvió a elegir un ingrediente poco convencional y les pidió a los participantes que hicieran pastas de sesos con salsa en poco más de una hora. Para no perder tiempo, Analía Franchín aceleró el paso para volver a su puesto de trabajo con todos los ingredientes, pero tropezó, cayó al piso y se pegó un fuerte porrazo.

“Se me quedó un pedazo de champiñón, fue como pisar una cáscara de banana. Así me quedaron todas las rodillas”, explicó Franchín tras la caída que afortunadamente no pasó a mayores. Los usuarios de las redes sociales reaccionaron inmediatamente y en cuestión de minutos llenaron el feed de Twitter de memes. A continuación, algunas de las publicaciones.