«Hablan de ética y austeridad y crean más de 200 cargos»: dura acusación contra Miguel Ángel Pichetto

El diputado nacional José Luis Ramón criticó a Miguel Ángel Pichetto por crear más de 200 cargos nuevos en la Auditoría General de la Nación. El legislador Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo dijo que el excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri no responde a la lógica de un momento histórico que «pide austeridad». «Nos da mucha bronca» señaló .

«En épocas donde se pide austeridad, Miguel Ángel Pichetto generando esta previsión de personal lo que hace es excesivo. Y nos da mucha bronca», sostuvo el diputado. Según precisó NA, Ramón continuó la crítica contra el auditor general de la Nación y planteó: «Aquellos que hablan de ética y austeridad crean más de 200 cargos nuevos. No es de primera necesidad para un organismo que vaya a saber qué controla».

Por otra parte, el legislador nacional se refirió al Presupuesto 2021 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con el respaldo de la amplia mayoría. «Este Presupuesto cambia un paradigma relacionado con la inversión en infraestructura. Hay un objetivo claro de generar puestos de trabajo en la pospandemia y además otra cosa positiva es el aumento en infraestructura para agua potable y cloacas casi en un 58%», aseveró.

No obstante, subrayó que desde el interbloque también son críticos en algunos puntos del proyecto que presentó la Casa Rosada. Según su entender, la iniciativa no prevé el costo del reajuste sobre los ingresos de los jubilados. «No hay fórmula jubilatoria y eso es muy importante porque el 40 % de presupuesto tiene que ver con previsión social. Hay que crear urgente una fórmula, no se puede seguir así», explicó.

Por último, José Luis Ramón retomó la discusión sobre la Reforma Judicial y planteó que es un tema que «debería estar en agenda». No obstante, aclaró que para ello es necesario que el proyecto tenga «por objeto que el Ejecutivo sea dueño de las decisiones de los jueces va a tener problemas para ser tratado».

