Julio De Vido criticó a Santiago Cafiero: «Es un hombre sin recursos políticos»

El ex ministro de Planificación Federal de la Nación, Julio De Vido, analizó la carta que publicó la vicepresidenta Cristina Kirchner y refrendó las críticas al gabinete nacional. «Santiago Cafiero es un hombre sin recursos políticos», cuestionó el exfuncionario que acompañó al kirchnerismo en todos sus años de gestión. Además, sostuvo que el «dueño de la oposición es Mauricio Macri» y él definirá si se abren o no al diálogo.

En declaraciones al programa «Ruleta Rusa» por Rock&Pop, el ex funcionario nacional sostuvo que «el Jefe de Gabinete es un hombre de una pobreza de recursos en formación teórica que asombra». «Sostiene la teoría de los pesos arbitrarios y es responsable de la ejecución presupuestaria que tiene tantas falencias. Y dice que él es un funcionario que funciona», agregó De Vido en tono irónico.

Por otro lado, el ex funcionario abordó la propuesta al diálogo que planteó la vicepresidenta y la dividida respuesta opositora. «Claramente el jefe de la oposición es Mauricio Macri, que rechazó el diálogo», precisó. Además, sostuvo que la propuesta de Cristina Kirchner fue parte de la estrategia de «pegarle al chancho para que aparezca el dueño».

«El planteo de Cristina de hacer un gran acuerdo no tiene un acomodamiento previo de las relaciones de poder. Lo que planteó es que si no aplicamos la ley de defensa de la competencia de los procesos de integración monopólica que tienen alguno de los grupos de poder más importantes del país, el dueño no va a aparecer», sostuvo. Acto seguido, precisó que de inmediato «llegaron las declaraciones de Macri y pide sacar a Cristina del acuerdo. Ahí el diálogo está perdido».

Críticas a la gestión energética

Por otro lado, habló sobre la gestión en materia de energía del Gobierno nacional y criticó la dolarización en el sector. «Hay un proceso de globalización en el costo de la energía en el mercado interno, que es gravísimo. No hay ninguna posibilidad del desarrollo industrial para potenciar ese mercado», sostuvo. Además, agregó: «Si el estado no define el costo de energía en función del desarrollo industrial, el mercado interno y el pleno empleo, decir que formamos parte de un Gobierno con fuertes bases peronistas es un conjunto vacío».

