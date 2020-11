Para Graciana Peñafort, Daniel Rafecas es un «excelente candidato» para el cargo de Procurador General

La Directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, consideró que el juez federal, Daniel Rafecas es un «excelente candidato» para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación y aclaró: «No todo Comodoro Py es lo mismo. No tengo la misma opinión sobre Daniel Rafecas que sobre Claudio Bonadio, o los que hicieron cosas similares a él».

Según Noticias Argentinas, en una entrevista al programa Código F, que se emite los lunes por la noche por Radio Rivadavia, la funcionaria criticó al actual Procurador interino Eduardo Casal al subrayar: «Hay muchos sectores que están disconformes con su gestión y yo coincido con eso. A mí la posición de Casal en el caso Stornelli me pareció deplorable».

La abogada hizo referencia a que Casal no sancionó de manera contundente al fiscal Stornelli cuando éste pegó el «faltazo» a las reiteradas citaciones a indagatoria en la causa por mega espionaje. «El Procurador interino es un suplente porque se va a elegir a otro y Eduardo Casal lleva casi tres años. Es tiempo de tener otro Procurador», remarcó. Por último, acerca de la manera en la que se elegirá al nuevo Procurador, indicó que «lo de los dos tercios es compatible con un fiscal vitalicio, y una mayoría simple se asemeja a un fiscal que no dura toda su vida en su cargo».

No es la primera vez que Peñafort apunta contra Casal. A fines de octubre pasado, a través de su cuenta oficial de Twitter, la letrada escribió: «Pretends to be shocked….!!!» (pretender estar shockeado) en relación a que Casal había fallado a favor de los traslados de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Un tiempo antes, en abril último en declaraciones radiales, la funcionaria aseguró que el Procurador interino funcionaba como «el escudo de protección que dejó (Mauricio) Macri para proteger a Stornelli».

