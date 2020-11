El enternecedor mensaje de Dalma a Diego Maradona luego de la cirugía

El astro del futbol argentino Diego Maradona recibió unas dulces palabras por parte de su hija Dalma luego de haberse sometido a una exitosa cirugía para remover un hematoma subdural alojado en su cabeza. Dalma compartió esperazador mensaje en las redes sociales en donde, antes que nada, agradeció a todos lo que se interesaron por su papá y rezaron para que el procedimiento médico saliese bien.

Estando acompañada de su hermana Gianinna Maradona en la clínica donde el ex jugador argentino fue intervenido, Dalma no hizo más que reconocer la enorme cantidad de amorosos comentarios y publicaciones que recibió a lo largo de la jornada. Sin embargo, no falto tiempo antes de que algunos usuarios buscaran motivos por los cuales a las hijas de Maradona, en este particular momento, les importa su padre.

Ante las acusaciones que recibió por parte de ciertos internautas, como que ambas hermanas tenían un convenio para cuidar a Diego Maradona y así poder quedarse con todos sus bienes, Dalma simplemente respondió con una contundente frase. “Ahora que volví al mundo leo cada estupidez, pero bueno, son las consecuencias de no hablar. Qué miserable tenés que ser para inventar alianzas, pedido de tutela…”, expresó con claro enojo.

El estado de salud del ex futbolista

Diego Maradona, como fue mencionado anteriormente, se sometió a una difícil y larga cirugía con el objetivo de remover un hematoma subdural que se encontraba en su cabeza. Se trata en pocas palabras de una acumulación de sangre producida por la ruptura de pequeñas venas dispuestas a lo largo del cerebro.

La intervención tuvo lugar en la Clínica de Olivos y finalizó con total éxito. Por el momento, el astro del fútbol descansará en una habituación individual para luego llevarse a cabo el posoperatorio. Según los últimos datos recibidos, Diego se encuentra en mejores condiciones de salud y solo resta monitorear cómo evoluciona en los próximos días.