Deuda post canje: la Argentina pagaría hoy más caro que países africanos para conseguir fondos

La deuda local no logra recuperarse y rinde casi el 16% en dólares. Cómo se compara con los bonos de naciones de rating crediticio similar

En medio de la mayor tranquilidad en el mercado del dólar, con brechas que se estabilizaron luego de una fuerte baja (de hecho, el contado con liqui se reduce 20% desde el pico del mes pasado), la deuda argentina no está corriendo con la misma suerte. Los rendimientos promedio de los bonos que emitió Martín Guzmán para salir del default están en el orden del 15-16% en dólares.

El deterioro de los títulos muestra que el país está en peores condiciones que naciones con rating similar. Actualmente los bonos argentinos rinden más (o sea, valen menos) que los de Angola, Congo y Mozambique.

De hecho, el 15,5% promedio en dólares que ostenta la Argentina es 500 puntos más que lo que paga la deuda de Mozambique, el país del sureste africano. Del otro lado, los bonos argentinos rinden apenas menos que los de Belice, que tiene una tasa del 16,10% promedio.

Bonos a precios de remate

"A pesar de estar inmersos en nuestra atrapante coyuntura, los bonos locales operan en un entorno de títulos de similares características al menos desde la perspectiva del riesgo. Contra los pares crediticios es donde podemos ver nuestra verdadera performance, la relativa. Sabemos de nuestros problemas, pero desconocemos si también los demás componentes se ven afectados por inconvenientes similares. Una manera de verlo en la práctica es compararnos frente a países de igual calificación de riesgo", dice un informe reservado de un experimentado operador de la City porteña.

Y agrega que la Argentina hoy milita en la zona CCC+, donde también lo hacen Angola, Belice, Congo y Mozambique. "Nuestros bonos se encuentran en el techo de la muestra junto a Belice", acota. En comparación con Angola, país con una curva de bonos más o menos desarrollada, les llevamos 285 puntos de diferencia de rendimiento (tasas del 12,6%). Contra el Congo, los bonos que emitió Guzmán pagan casi 200 puntos más.

Y si subimos apenas un escalón y miramos a Ecuador, esta diferencia se amplía a 400 puntos. "Los precios son elocuentes del castigo al cual están expuestos nuestros bonos. Potencial de upside hay de sobra. Pero como siempre decimos, depende de nosotros", define el especialista.

Indicadores con leves mejoras

De hecho, bancos internacionales todavía descreen de las medidas que está tomando el Gobierno. JP Morgan es uno de ellos. En un reciente paper dicen que "el anuncio, aunque positivo en el sentido de comenzar a limitar la monetización directa del déficit fiscal en medio de la amplia brecha cambiaria, aún no es el paquete integral necesario para estabilizar la economía.

La razón principal es que el Tesoro debe seguir contabilizando las transferencias del BCRA para financiar el déficit fiscal, no en adelantos transitorios pero si con utilidades contables. De hecho, las transferencias de utilidades han representado el 70% del total del Tesoro financiación del BCRA en lo que va del año. Y el Tesoro no anunció ninguna restricción en el monto de las transferencias de utilidades", afirmaron.

"El anuncio no altera nuestro escenario base para los próximos meses, ni modifica nuestra proyección del déficit fiscal primario del 7,3% del PIB para 2020. Seguimos esperando que el grueso del saldo fiscal primario de noviembre a diciembre sea financiado por el BCRA, lo que agravaría el desequilibrio monetario imperante", acota el reporte de JP Morgan.

Sea como fuere, este martes, y mientras el mundo financiero observaba los comicios en Estados Unidos, los bonos en dólares se volvieron a mostrar tomadores, para dejar al cierre subas de entre 10 y 80 centavos de dólar en promedio para toda la curva. El riesgo país que mide el JP Morgan bajó 2% hasta los 1.435 puntos.

Por su parte, la deuda en moneda local también operó demanda y con ganancias de entre 0,50% y 5% en promedio tanto para el tramo CER como para los floaters. Las Ledes se operaron en niveles de tasas del 33% en el tramo corto, del 35,5% en el tramo medio y del 37% en el tramo largo, mientras que la deuda soberana vinculada al dólar se operó en niveles de tasa de -4,8% y -1,4% de tna para los vencimientos 2021 y 2022 respectivamente, según reportó Grupo SBS.

Para Rava Sociedad de Bolsa, "los activos argentinos no están exentos de pricear nuevas malas noticias aunque las perspectivas se moderaron en los últimos días lo que llevó calma al precio de los bonos locales".

"Tal es así que los bonos en pesos recuperaron su atractivo, especialmente los que ajustan su capital vía CER, ya que si las expectativas de devaluación bajan, el atractivo en instrumentos emitidos en pesos aumenta para poder hacer tasa", agregan.

Y advierten: "Sin embargo no hay que perder de vista que en los últimos días hubo una participación de instituciones públicas en el mercado de bonos, lo que hizo bajar el dólar por mercado, pero al ser un instrumento muy sensible a las variaciones y con la fragilidad de la situación, el timming es muy importante en este tipo de operaciones para que los rendimientos generados en este tiempo no se terminen licuando".

* Para www.iprofesional.com