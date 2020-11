“¿Ustedes cumplieron a rajatabla la cuarentena?”: polémica defensa de Burlando a Lola Latorre

Lola Latorre quedó en el centro de la polémica luego de que la policía le labrara un acta por estar presente en una fiesta que se llevó a cabo en la noche del sábado en la localidad bonaerense de Mercedes.

Su primera reacción fue asegurar que no había participado del evento en sí, sino que una amiga la había llamado para que fuera a buscarla y que ella permaneció en todo momento en el estacionamiento. Sin embargo su versión comenzó a ser puesta en duda luego de que apareciera una foto suya disfrazada y sonriendo junto a otras jóvenes.

En este contexto, este miércoles Fernando Burlando habló en Pampita Online. El abogado, que había explicado que en caso de que sea necesario, defenderá a la joven participante del Cantando 2020, insistió con que Lola no participó de la fiesta y ensayó una polémica justificación.

Trato de ser muy prudente. La sociedad está pasando por una situación muy compleja, los mayores estamos con muchos problemas por la cuarentena, el encierro y por las prohibiciones que respetamos o no, a veces involuntariamente. Los chicos también sufren esta situación, que nos ha superado a todos”, comentó Burlando.

Frente a esto, y ante el reclamo de los panelistas, el abogado insistió en la misma línea al afirmar que la franja etaria de entre 18 y 26 años “es a nivel mundial la que menos ha cumplido con las normativas”.

Y apeló a una pregunta directa para las periodistas: “Me gustaría que me respondan con sinceridad, si cumplieron a rajatabla la cuarentena. Si me dicen que sí, no les voy a creer porque me van a estar mintiendo”.