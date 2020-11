Artana-Agis: se necesitan señales políticas y control del dólar paralelo

Los economistas Daniel Artana y Emmanuel Alvarez Agis analizaron las decisiones tomadas por el Gobierno para ir corrigiendo las distorsiones en el mercado de cambio. Ambos protagonizaron un contrapunto académico al cierre de la Conferencia Anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Artana recomendó dar “señales políticas” para incrementar la credibilidad y Alvarez Agis consideró que es “suicida” la política del BCRA de dejar flotar el dólar blue.

A continuación los principales conceptos expresados por ambos profesionales ante más de 350 asistentes:

DANIEL ARTANA

Cuando uno tiene una crisis de la magnitud que tenemos lo natural es que la política se encolumne detrás de la economía. Y acá yo creo que en la coalición de Gobierno hubo algunas interferencias. Parece que en lugar de encolumnarse le pusieron palos a la rueda.

Entre lo positivo hemos tenido dos meses de crecimiento de la recaudación en términos reales. Y ha habido una intención del Gobierno de acotar el financiamiento del Banco Central. Que haya más prudencia en la emisión ayuda a estabilizar.

Entre los negativo es que en la intención de acotar este financiamiento por emisión, hay un aumento de rendimiento de los bonos ajustables por CER, lo que pone una señal de alerta respecto de la posibilidad de financiar con deuda este déficit.

El Banco Central financió el déficit hasta ahora, pero en octubre cuando uno ve las tres fuentes, que son adelantos transitorios, utilidades, y el resto pasó a tener emisión negativa para el fisco. Si esto es sostenible en el tiempo es parte de lo que necesita para proveer tranquilidad.

Me parece que con lo fiscal no alcanza. La política debería mandar una señal más contundente, sea respetando una decisión que parece inevitable de reducir el déficit fiscal, porque financiarlo con emisión va a generar mayores dolores de cabeza.

Bajar el déficit fiscal más de lo que dice el Presupuesto puede ser contractivo, pero tal vez puede ayudar a bajar la desconfianza.

Si no quieren hacer nada en lo fiscal, no quieren tener tasa de interés positiva, y no quieren hacer nada en lo estructural, entonces les diría que disfruten de la brecha cambiaria. Ese sería mi mensaje para Alberto Fernández.

ALVAREZ AGIS

Estamos en una crisis que es más profunda que la de 2001. Si Argentina lograr el milagro de volver a crecer a tasas chinas tardaría 36 meses en llegar a los niveles de actividad económica que teníamos en 2017.

El tamaño del paquete económico de la Argentina se destaca por lo pequeño, de 5 puntos del PBI, en comparación con otros países de la región. La Argentina llegó al covid con lo puesto.

El Gobierno equivocó la política monetaria de cara a la pandemia. Se podía dar el lujo de este paquete fiscal de 5 puntos, si lo combinaba con una política monetaria contractiva o a lo sumo neutra.

La tasa de interés real hoy es 15 a 20 puntos negativa. El Gobierno está regalando plata con el IFE y el ATP, pero además de eso le está dando pedal a todo el mundo.

Con este pedal gratis y con la decisión del Banco Central, suicida, de dejar flotar el tipo de cambio paralelo, lo que ha pasado es que la gente ha comprado pesos para tomar brecha, o para anticipar importaciones.

Si la Argentina sigue con un esquema de libre flotación en el tipo de cambio paralelo, no importa que el Gobierno firme que el año que viene va a tener un superávit de dos puntos, mañana la economía puede volar por el aire.

* Para www.ambito.com