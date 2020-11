El Senado aprobó al nuevo juez de la Cámara Electoral y otros 29 pliegos para el Poder Judicial

El Senado de la Nación aprobó este jueves la designación de Daniel Bejas como juez de la Cámara Nacional Electoral (CNE), el tribunal encargado de la organización y control de las elecciones nacionales. Fue con el apoyo del oficialismo y el rechazo de la oposición en una discusión que tuvo como eje la paridad de género.

La Cámara alta, en su sesión virtual presidida por Cristina Kirchner, aprobó el pliego de Bejas, juez federal de Tucumán. Así Bejas integrará la Cámara Electoral con los magistrados Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera y ocupará el cargo de Rodolfo Munné, quien falleció en 2016 a los 87 años.

Juntos por el Cambio votó en contra del pliego de Bejas. El senador radical Luis Naidenoff, jefe de la bancada opositora, explicó que la objeción era porque el Poder Ejecutivo discriminó a una mujer. Naidenoff sostuvo que el concurso lo ganó Alejandra Lazzaro, secretaria administrativa de la Cámara, y que Bejas salió tercero. A pesar de eso, el Gobierno eligió a Bejas y así el Ejecutivo relegó a la que hubiese sido la primera mujer en la Cámara Electoral.

El presidente de la bancada oficialista, José Mayans, respondió que la preocupación de género de la oposición es política. Mayans recordó que en 2016 cuando el gobierno de Mauricio Macri propuso a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubo presentaciones en el Senado cuestionando que no se hubiera elegido a una mujer. Mayans recordó que entonces Naidenoff firmó una resolución en la que sostuvo que solo se debía analizar la idoneidad del candidato y no el género. “El problema es que fue apoderado del Partido Justicialista, como si fuese un pecado”, dijo Mayans sobre Bejas.

Ex apoderado del Partido Justicialista de Tucumán entre 1984 y 1986, ex abogado de las empresas del ex gobernador de esa provincia José Alperovich y juez federal desde 2007, donde tuvo la competencia entre sus funciones, Bejas contó con los votos del oficialismo para llegar a la Cámara Electoral.

Su paso por el PJ y la cuestión de género causaron polémica en el Senado. También que, como juez federal de Tucumán Bejas, fue el primer juez que investigó por delitos de lesa humanidad al ex jefe del Ejército Cesar Milani por la desaparición del soldado Agapito Ledo y rechazó las acusaciones.

Así como Bejas es cercano al peronismo, Lázzaro –la candidata de la oposición– lo es de la UCR. La vacante para ocupar el cargo en la Cámara Electoral se comenzó a discutir en el gobierno de Macri. La UCR le reclamó al entonces presiente que postule al Senado a Lázzaro. Pero un sector del gobierno impulsaba a otro candidato. Esa interna no se saldó y Macri terminó su gestión sin postular a ningún candidato. Alberto Fernández asumió la presidencia y mandó al Senado el nombre de Bejas.

Con la aprobación del Senado, ahora el Poder Ejecutivo deberá publicar en el Boletín Oficial el decreto de nombramiento de Bejas para que después jure como juez de la Cámara Nacional Electoral.

El Senado aprobó en su sesión otros 29 pliegos para el Poder Judicial. Entre ellos para juzgados laborales de primera instancia de la Capital Federal, para juzgados federales de primera instancia de Azul, Resistencia, Formosa, Victoria, Río Gallegos, en donde fue designado Claudio Vázquez.

También el Senado aprobó pliegos para la Cámara Nacional Comercial, el Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego, un Tribunal Oral de Menores de la Capital Federal, la Cámara Federal de la Seguridad Social y para distintos cargos de defensores oficiales.

Con información de www.infobae.com