Viviana Canosa explotó contra el proyecto de una diputada del Frente de Todos: “Déjennos menstruar en paz”

Viviana Canosa se tomó unos instantes para leer el tuit de la diputada Daniela Vilar que impulsa el proyecto del “Plan Nacional de Gestión Menstrual Sustentable” y, luego, no pudo contenerse: explotó en vivo -indignada- contra las palabras vertidas en un hilo de Twitter de de la funcionaria sobre su proyecto.

“La menstruación es un factor extra de desigualdad invisibilizado y naturalizado que tiene un costo altísimo para la economía, la salud y el ambiente. Presentamos un proyecto para promover el uso de los productos de gestión menstrual sustentable”, comenzó relatando Vilar en Twitter

El proyecto impulsa la creación de un Plan Nacional de Gestión Menstrual Sustentable para que tengamos información completa sobre todos los productos de gestión menstrual que existen y su impacto en la salud y en el ambiente”, continúa el hilo de la diputada.

Y añadió: “Además, crea un Observatorio de Gestión Menstrual para que el Estado en conjunto con la sociedad civil genere información y datos para la creación políticas públicas que ayuden a reducir las desigualdades de la menstruación”, en otro de los tuis en los que explica su proyecto.

Ante esto, Viviana Canosa explotó, en vivo, en su programa Nada Personal: “Yo no puedo creer lo que dijo. En el medio de toda la discusión por la educación y toda la gente que pide cosas, aparece esto. ‘Gestión Menstrual Sustentable’. ¿Qué es esto, carajo?“, comenzó con su crítica.

“Cuando leo eso pienso que abran las escuelas, porque termina pasando esto (…) Yo te digo que el debate del aborto me hincha las pelotas porque estoy totalmente en contra. Pero ya el tema de la menstruación, o sea, déjennos menstruar en paz. ¿Qué quieren cambiar? ¿La naturaleza humana?”, se preguntó Canosa, con el mismo tono de indignación.

“Ya, discutir la menstruación, a mí me supera. Chicas, déjense de joder, hablemos de la educación, de la vuelta a clases, no de esto. Vulgarmente, no me rompan más las pelotas. Esas discusiones no se pueden dar. Es menor, es una boludez más grande que una casa. Ya está. Déjennos menstruar en paz“, sentenció la conductora.