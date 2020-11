Alquileres: el Gobierno ratificó el congelamiento de precios

El Gobierno nacional confirmó la continuidad de la vigencia de los Decretos de Necesidad y Urgencina (DNU) que establecen el congelamiento del valor de los alquileres, las prórrogas del contrato y suspensión de los desalojos hasta el 31 de enero de 2021. De esta manera, el Poder Ejecutivo sostiene una medida que apunta a acompañar a los sectores más golpeados por la pandemia de coronavirus.

Al respecto, a través de un comunicado oficial, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, ratificó la vigencia de los DNU 320/2020 y 766/2020. “Tanto los decretos que congelan alquileres, suspenden desalojos y prorrogan los contratos, como la nueva ley de Alquileres, están orientados a proteger a quienes van a salir más golpeados de esta crisis”, aseguró.

Bielsa remarcó que “el decreto 766/2020 publicado el 25 de septiembre en el Boletín Oficial, prorrogó a su similar anterior, el DNU 320, hasta el 31 de enero de 2021, con el objetivo de llevar tranquilidad a miles de familias que vieron afectados su ingresos en medio de la pandemia”.

En ese sentido, la ministra indicó que en su ministerio realizan reuniones periódicas con entidades del sector para “monitorear tanto el impacto de los decretos como de la aplicación de la nueva ley de alquileres”.

La cartera que conduce Bielsa, recordó que los DNU alcanzan a viviendas únicas urbanas o rurales, habitaciones en pensiones, hoteles o alojamientos similares, contratos vinculados a alquileres para actividades productivas, culturales y/o comunitarias, y a inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión, entre otros.

Además, el ministerio de Hábitat precisó que los decretos no suspenden el pago de alquileres, sino que aquellos que no pudieran abonarlo, acumularán la deuda que deberá saldarse a partir de febrero de 2021. Al respecto, podrán aplicarse intereses compensatorios, pero no podrán aplicarse intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad. Según la medida, los alquileres no abonados podrán pagarse en tres y seis cuotas.