El duro cuestionamiento de Patricia Bullrich al oficialismo: «Dañan a la democracia»

En medio de la propuesta de varios gobernadores del oficialismo, como el caso de Sergio Uñac (San Juan), Juan Schiaretti (Córdoba) y Gustavo Sáenz (Salta) sobre la eliminación de las PASO para 2021, una referente opositora salió a cuestionar esta decisión. Fue la exministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, quien acudió a su cuenta oficial de Twitter para criticar a los representantes del Partido Justicialista (PJ).

«Una semana piden diálogo, y a la siguiente buscan impedir las PASO de forma unilateral», manifestó en primer término la presidenta del PRO. «Semejante decisión merece el consenso de todos los espacios políticos, de lo contrario dañan a la democracia con una posición hegemónica. Le pido al gobierno que reflexione antes de avanzar», señaló en la red social la exfuncionaria.

El descargo de Juntos por el Cambio

El principal bloque opositor al mandato de Alberto Fernández también se expresó a través de su cuenta oficial de Twitter sobre la posible suspensión de las PASO 2021. «Desde Juntos por el Cambio creemos que cambiar las reglas de juego desde un solo partido es un mal método para la democracia», aclaró en primer término. «Una decisión unilateral en los sistemas electorales son propios de conductas hegemónicas. Por lo cual es contradictorio a cualquier diálogo entre fuerzas políticas», concluyó el flyer.

¿Qué pasará con las PASO?

Según dicen desde oficialismo, las PASO podrían ser eliminadas porque significan un gran costo para el Estado. Sin embargo, en la oposición aseguran que esta iniciativa tiene que ver con que estas elecciones adelantarían el cronograma y el Ejecutivo argentino no tendrá aún resultados económicos para seducir al electorado, dado que la reactivación apenas parece haber comenzado, según la información brindada por la agencia de noticias NA.

Además, en Juntos por el Cambio creen que las PASO serán un gran elemento ordenador de la heterogeneidad de ideas, propuestas, fuerzas y dirigentes que tiene la oposición desde que Mauricio Macri dejó el poder y la coalición comenzó un proceso de debate más horizontal. «El Congreso el ámbito que debe debatir cualquier modificación de la ley electoral y el cronograma de elecciones», insistieron en Casa Rosada, en tanto que aclararon que esos temas «se deben discutir entre todos los sectores».

«Nosotros somos el órgano de aplicación y por lo tanto también debemos ser prudentes en nuestra opinión», sostuvieron cerca del ministro del Interior. En tanto, un amplio abanico de gobernadores, en una iniciativa que comenzó el sanjuanino Sergio Uñac, se sumaron a la idea de suspender las PASO, entre ellos están el salteño Gustavo Sáenz y también el cordobés Juan Schiaretti.

«No lo he hablado con él (Alberto Fernández). Me parece que desde esta lógica podría, por lo menos, dispararse la discusión. No conozco la opinión personal del Presidente», resaltó Uñac en declaraciones a los medios acreditados en Casa de Gobierno, entre ellos NA. En ese marco, el gobernador de San Juan afirmó que la suspensión de las PASO 2021 se podría concretar «por única vez» teniendo «previo acuerdo político con una gran mayoría de los sectores políticos argentinos».

