Susana Giménez publicó una foto en la playa y las redes estallaron: ¿se pasó de Photoshop?

Susana Giménez compartió en su cuenta de Instagram una foto de una producción que hizo para su revista. En la imagen, la diva están acostada en la arena, con anteojos de sol y disfrutando de un trago.

En la descripción del posteo, la conductora detalló que esa imagen fue portada de dicha publicación y aprovechó para advertir sobre los cuidados que hay que tener al exponerse al sol. “La verdad es que hace años que dejé de tirarme horas al sol, es peligroso para la piel y, además, ya no se usa estar tan quemada", señaló.

De todos modos, Susana reveló que toma sol apenas un rato por día en “La Mary”, su quinta en Punta del Este, donde se instaló desde hace unos meses. "Eso sí, todas las tardes, después de las 5, me pongo protector y me siento 15 minutos a leer al sol. Ahora más que nunca tenemos que hacerlo porque es importante para que el cuerpo fije la vitamina D. Un nutriente necesario para mantener las defensas altas”, sostuvo.

Aunque la diva publicó esa imagen para referirse a cuál es la recomendación a la hora de disfrutar del sol, muchos de sus seguidores se detuvieron en otro aspecto. La foto, que en el pasado ilustró la tapa de la revista que lleva el nombre de la estrella de la TV, tenía un trabajo de retoque digital excesivo.

“¡Photoshop espectacular!”, “Che, yo te amo Su, pero mucho Photoshop en esa foto, no pareces vos”, “¡Mucho Photoshop Su!”, “¿Sos vos?”, “Dios mío. Es demasiado ya. No es Susana”, “¡Cuánto filtro! Te quiero Su, pero se pasaron de filtro y se nota mucho”, “¿Quién es? ¿Wanda Nara? De tantos retoques ya no sabemos quién es”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la figura de Telefe.

De todos modos, también hubo quienes no se dejaron llevar por el retoque digital y le enviaron cariño a la diva. “¡Divina la foto!", “¡Muy diosa!”, “¡Reina absoluta!", “Gracias por el consejo, ¡te queremos Su!", “Se te extraña en la TV, ¿cuándo volvés?", fueron los mensajes que le dejaron sus fans.