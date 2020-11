El dramático recuerdo de Belu Lucius sobre la muerte de Santiago Vázquez: “No pudimos hacer nada”

Hay heridas que tardan más que otras en cicatrizar. A cuatro años de la muerte de Santiago Vázquez -hermano de Nico Vázquez- su recuerdo sigue sensibilizando a sus familiares y amigos. No solo por la juventud del actor sino porque falleció de forma abrupta e inesperada. Fue el 16 de diciembre de 2016 durante un viaje con amigos a Punta Cana, entre los que se encontraba Belu Lucius. Ambos eran colegas en la obra teatral El Canasto y habían forjado una estrecha amistad. Luego se confirmó que su muerte se desató por una miocardiopatía hipertrófica.

La influencer, que jamás había tocado el tema públicamente, anoche estuvo de invitada en Podemos hablar y se quebró al revivir el peor viaje de su vida. “Lo habíamos planeado con mucha felicidad, estaba mi hermana (Emily Lucius), mi marido (el rugbier Javier Ortega Desio) y Santi con sus amigos. Fuimos todos a un mismo hotel, de esos que está todo incluido, con playa, a la noche hay shows. Un planazo. Pero a los tres días dejó de ser un planazo”, comenzó diciendo entre lágrimas. Lucius contó que recibió un llamado desde el teléfono de “Santi”, pero no era él quien hablaba del otro lado, sino otra persona del grupo que viajaba con ella. Cuando se dirigió al hotel, se encontró con una escena dramática y vio una imagen que jamás pudo borrar de su mente.

“Cada vez que recuerdo esa imagen trato de borrarla, porque siempre fue tan amoroso, tan lindo. Era de esas personas que no tienen maldad, que nunca te van a hablar mal de nadie. No existen muchas personas así. Y digo: ‘Bueno, se fue’. No pudimos hacer nada. Tratamos de asistirlo, no sabíamos cómo llamar por teléfono”, recordó la participante de MasterChef Celebrity quebrada como pocas veces se la vio.

A pesar de la crudeza del relato, tan triste como desgarrador, la humorista eligió recordarlo con una sonrisa. “Ahora Santi está en un lugar mejor. Lo está cuidando a Nico, nos está cuidando a todos. Es un tema que yo nunca había hablado. Siempre me sentí al margen, no es algo con lo que esté cómoda. Me gusta reírme y contar cosas divertidas, y esto es una pérdida muy grande, más allá de que sigue con nosotros. La persona que lo conoció se da cuenta de que fue una persona maravillosa. Extremadamente maravillosa”, concluyó y Flor Peña, que estaba también de invitada, expresó: “Belu tiene mucho humor y las personas que hacemos humor, y que nos atraviesa, también encontramos en las grandes tragedias la manera de reírnos. Y desde ahí también nos relacionamos con el humor. En las tragedias no es que no seamos sensibles, es que usamos el humor para trascender. Ella genera mucha alegría, y cuando generás alegría también sos muy sensible”.