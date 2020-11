Miguel Ángel Pichetto: «(José Luis) Ramón está vinculado con sectores afines al Gobierno y miente»

Miguel Ángel Pichetto le respondió al diputado, José Luis Ramón, quien aseguró que el funcionario nombró a más de 300 personas en la Auditoría General de la Nación. Hoy en declaraciones radiales, el excandidato a vicepresidente, sostuvo que el legislador «miente» y que sus declaraciones conforman «un verdadero disparate».

El abogado, según Noticias Argentinas, afirmó: «No lo conozco a José Luis Ramón. Está tratando de aprovechar el espacio público que le da mi nombre. Ramón está vinculado con sectores afines al Gobierno y miente». En relación explicó que «el auditor tiene derecho a designar un cuerpo mínimo de asesores» y ratificó: «De ninguna manera he designado a 300 personas. Es un verdadero disparate. Es una planta profesional estable, altamente calificada y las designaciones se hacen con un proceso de selección».

El ex senador también se refirió al tema en sus redes sociales. El martes pasado, a través de su cuenta de Twitter, aseveró: «Las declaraciones de (José Luis) Ramón responden a una campaña que busca generar repudio en la sociedad y desprestigiarme. Denotan el desconocimiento de la ley y agravian a un Organismo de la Constitución, la que le sugiero lea para evitar papelones» y precisó: «Cuando asumí como Auditor el presupuesto y la planta de personal ya estaban aprobados. No soy el Presidente de la Auditoría, no tengo facultades sobre la administración del Organismo».

Pichetto: «¿Por qué le daríamos tierra a alguien que no va a reconocer la autoridad del Estado?»

Por otra parte, habló sobre las tomas en Villa Mascardi, provincia de Río Negro y sostuvo: «La inacción de las fuerzas de justicia y de las fuerzas federales está provocando una situación muy dañosa para el Gobierno y para la credibilidad en las instituciones» y agregó: «Lo que está pasando con la estructura de los mapuches en Villa Mascardi y El Bolsón es de una gravedad extraordinaria. Hay una negación de las autoridades nacionales y de lo que significan los símbolos patrios. Eso no es un reclamo de tierra, tiene otro tipo de connotaciones».

Siguiendo esa línea subrayó: «Los estados tienen la obligación de defender el territorio, la bandera, los símbolos y la integridad territorial» y recalcó: «Si estamos frente a grupos que no reconocen esto, tenemos que revisar este tema. ¿Por qué le daríamos tierra a alguien que no va a reconocer la autoridad del Estado?»

Sobre la legalización del aborto» Es una tema fuerte, que traza una división»

Para concluir, se refirió a la legalización del aborto y aseveró: «El país está viviendo situaciones difíciles económicas y sociales. El tema es un tema fuerte, que indudablemente traza una división» y añadió: «Creo que es un tema que en algún momento habrá que abordar. Yo trataría de resolver los temas más urgentes, además el año prácticamente está terminado. Este debate lleva 3 o 4 meses. Sería oportuno para el año que viene».

