«El asado no llegó»: la crítica de Mauricio Macri al Gobierno nacional

Luego del banderazo del 8N realizado en diferentes puntos del país en protesta del Gobierno nacional y del fallo de la Corte Suprema por los tres jueces desplazados por el Senado, Mauricio Macri brindó unas palabras al respecto. El ex presidente de la Nación celebró la movilización de manifestantes opositores al Frente de Todos y señaló el descontento del pueblo porque «el asado no llegó».

«El 41% está más firme que nunca y pienso que el número debe ser mayor», manifestó en primer término el exmandatario, en relación al porcentaje que obtuvo en las últimas elecciones generales. “Muchos se dieron cuenta sobre el facilismo, que el asado no llegó y que están mucho peor desde diciembre de 2019 que de agosto de 2019″, declaró, en un video reproducido por el canal A24.

Por otra parte, el líder de Juntos por el Cambio ratificó uno de sus slogans antes y durante su gestión como presidente de la Nación. «Creo que ese aprendizaje va a hacer que haya una convicción más profunda a favor de la verdad y la cultura del trabajo», dio en evidencias Macri. Sobre el 8N exteriorizó que estas marchas se tratan de «un grito a la libertad, un grito al futuro».

Ricardo Alfonsín criticó el #8N: «Marchan, porque perdieron las elecciones»

El embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, utilizó su cuenta de Twitter para dar su opinión acerca del banderazo que se realizó el domingo en toda la Argentina. Desde las redes sociales, se detalló que uno de los motivos para el #8N era la Justicia, más precisamente, el fallo de la Corte Suprema en relación a los traslados de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y de Germán Castelli. Para los asistentes, enunció que «era malo».

El diplomático señaló: «¿Por qué marchan? Podría dar varias respuestas. Pero tal vez la más certera sea la siguiente: «Porque perdieron las elecciones». Sí, en el fondo, por eso marchan». El posteo del embajador argentino en España recibió varios comentarios negativos que llevó a Alfonsín a bloquear usuarios en TW. «Tengo el defecto de que no me gusta que me falten el respeto», argumentó uno de los referentes del radicalismo.

