Alberto Fernández mantendrá el nombre de Daniel Rafecas para la Procuración

El Presidente no piensa en otro candidato a pesar de la iniciativa que impulsa el kirchnerismo. Sobre eso, el primer mandatario no se opone a que se cambie la mayoría para designarlo. Entiende que la modificación irá acompañada de otras condiciones para el cargo que la hacen aceptable

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, mantiene a su candidato para la Procuración General de la Nación, el juez federal Daniel Rafecas. El primer mandatario ratificó en las últimas horas ante sus allegados -según supo Infobae de fuentes directas- que la intención del kirchnerismo de modificar la ley para su elección no le hará cambiar de nombre para el cargo.

Pero sí se le escuchó decir a Fernández que no se opone a que se cambie la mayoría para designarlo. Entiende que la modificación irá acompañada de otras condiciones para el cargo que la hacen aceptable.

El cargo de procurador general está vacante desde octubre de 2017 cuando renunció Alejandra Gils Carbó, duramente criticada por el gobierno de Mauricio Macri. Como procurador interino está Eduardo Casal por ser el más antiguo de los procuradores ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal como establece la ley del Ministerio Público en caso de ausencia de procurador. A Casal el Frente de Todos le inició un proceso de juicio político.

Desde entonces no se pudo designar al nuevo jefe de los fiscales nacionales y federales de todo el país. Macri propuso a Inés Weinberg de Roca, jueza del Superior Tribunal de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, pero no tuvo el aval del bloque del peronismo para aprobarla. Llegó el nuevo gobierno y propuso a Rafecas. Presidente y juez se conocen de la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

La pandemia por el coronavirus retrasó el tratamiento del pliego de Rafecas. Pero en las últimas semanas el kirchnerismo busca cambiar el juego. Oscar Parrilli, el senador más cercano a Cristina Kirchner, impulsa un proyecto para modificar la ley del Ministerio Público. Entre otros cambios busca que la elección del Procurador sea con mayoría simple de votos y no con los dos tercios, una mayoría agravada por que si solo el Frente de Todos no tiene.



Con ese cambio, el kirchnerismo también buscaría proponer su candidato que no es Rafecas. La iniciativa fue rechazada por la oposición y Elisa Carrió pidió que Juntos por el Cambio de los votos para aprobar el pliego de Rafecas. “Este gesto tiene que ser salir de las pequeñeces personales”, sostuvo Carrió. Inclusive, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) pidió en un comunicado que no se modifique el requisito de los dos tercios para designar al Procurador “en particular frente al amplio consenso político que requiere la puesta en marcha del sistema acusatorio a nivel federal”.

Pero el presidente Fernández tiene la convicción de mantener el pliego de Rafecas. Cualquier otro nombre requiere su aval y no piensa en otro candidato. El primer mandatorio también analizó la iniciativa para modificar las mayorías. Para Fernández ese cambio vendrá acompaño de otros que le darían sentido a la modificación de los dos tercios. Por ejemplo, también se limitaría el período de mandato del procurador a cinco, seis o siete años, según los distintos proyectos. Eso permitiría flexibilizar el número de votos que se requiere.

Eso se enfrentaría con la postura de Rafecas. El juez ha dicho que solo aceptaría ser designado con la aprobación de los dos tercios del Senado. Pero en el gobierno confían en que puede cambiar su opinión si cuenta con el aval de la oposición a pesar del cambio de la mayoría que se requiere.

Por otra parte, la comisión de juristas que convocó el presidente Fernández debe expedirse sobre el mandato del procurador y el requisito para su selección y destitución. Se trata de la comisión que analiza el funcionamiento de la Corte Suprema, el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura de la Nación. El próximo 18 de noviembre vence el plazo que el Poder Ejecutivo le dio para presentar sus propuestas.

