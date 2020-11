Nati Jota habló de sexo y criticó el mal rendimiento de los hombres en la cama

Nati Jota decidió arremeter contra los hombres y su desempeño sexual. Por medio de su cuenta oficial de Twtter, disparó: “Si para nosotras fuera más habitual que los chabones nos hicieran acabar, seguramente las mujeres seríamos mucho más de coger x coger”.

Marcando una diferencia con el género masculino, la influencer reforzó: “Pero mirá si te voy a ver solo para eso si encima seguro me dejás a mitad de camino, rey. Tranqui buen lunes buena semana”.

Luego, participó de una transmisión en vivo junto a Nico Occhiato y Flor Jazmín, donde debatieron sobre preguntas incómodas. “¿Qué somos?”, dijo de forma inocente la ex participante y revelación de Bailando por un Sueño.

Pero Nati decidió ir un poco más allá: “¿Acabaste?”. Luego de la risa de sus dos colegas, decidió profundizar en su teoría: “Es una paja esa pregunta. Si no te das cuenta, lo más probable es que no. Mejor dejalo pasar, por vos lo estoy haciendo que no te lo digo, gil”.

En los días anteriores los tres habían hablado sobre el changueo y cuál es el mejor día de la semana para hacerlo. “Viernes”, respondió Nati Jota sin dudarlo, pero Occhiato consideró que el martes era su predilecto. “Porque vos querrás salir de joda los viernes para ver si conseguís algo nuevo”, retrucó la influencer.

A eso, añadió: “Para mí, es así: si es viernes o sábado, se sale para encontrar uno nuevo, mejor que el anterior. En la semana, que no se puede conseguir nada nuevo, metas el repetido”. Ahí intervino Flor Jazmín: “No podes andar ahí disipando tu energía por todos lados. Tenés que ser consciente de eso, Occhiato, cuidado tu cuerpo energético”.