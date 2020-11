Ataque a Julieta Antón: Su palabra y el furioso descargo de una de las profesoras de danza

Julieta Antón, bailarina de ShowMatch, fue atacada junto a su colega Sofía Bovino en la escuela "Club de Danza" de Belgrano por Sebastián Villarreal, un hombre que era alumno del lugar y que atacó a la artista y a su colega con un cuchillo.

Tras el grave episodio de violencia que conmocionó a todos, Julieta habló con El noticiero de la gente del brutal ataque. "Tenemos una versión de que en un momento te encaró y te dijo 'no te burles de mí'. Los femicidas buscan como una excusa para atacar. ¿Llegó a decir esa frase o es una frase que trascendió y no existió?", le preguntó Mauro Szeta.

"Sí, escuché decirlo. Dijo que yo había tenido una mala actitud, que me burlé de él", comenzó Antón sumamente conmovida por la situación que le tocó vivir. "Pero no fue así. Simplemente él me mandaba muchos mensajes por Instagram y días antes me había mandado que había sido abusado. Yo no llegué a responderle el mensaje porque no sabía cómo actuar, desde mi lugar", continuó.

"El lunes fue a mi clase, presencial. Después él quiso tener un momento conmigo, yo pude zafar. En ese momento no le veía la gravedad al asunto. A la noche yo le mandé un mensaje, está todo capturado, agradeciéndole que había confiado en mi, que lo podía ayudar desde mi lugar, desde mi docencia, y nada más, que sepa separar la situación y que me alegraba porque él había encontrado un foco para poder distender el problema que había tenido", agregó sobre el vínculo que había mantenido con su agresor previo al momento del ataque.

El descargo de su colega

Tras las palabras de la joven bailarina quien fue pareja de Mati Napp, Daiana Ufarji, compañera en la escuela de danzas, hizo un contundente descargo sobre la situación que lo tocó vivir a Julieta y a Sofía y apuntó contra quienes caratularon el hecho de "desahogo sexual".

"¿Desahogo sexual, efecto de la cuarentena? ¿Cuál va a ser la próxima? ¿Cómo vamos a avanzar como sociedad si sigue existiendo gente tan retrógrada y siniestra?", se preguntó la bailarina en un extenso posteo en Instagram.

"Los agresores que nos hostigan no son locos, no tienen una enfermedad, no son víctimas de brotes psicóticos producto del encierro, la abstinencia sexual o de haber perdido un partido en la playstation", siguió indignada Daiana quien remarcó el grave daño psicológico que generó que el ataque haya sido en el estudio de danza al que consideran como su lugar en el mundo.