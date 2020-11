Agustín Rossi criticó a la “Mesa de Enlace” de las Fuerzas Armadas: “Nació para conspirar”

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, criticó con dureza la creación de una “Mesa de Enlace” de las Fuerzas Armadas compuesta por personal retirado para incidir en la política del área y aseguró que “nació para conspirar”. Además, cargó contra los principales referentes del espacio lanzado este miércoles.

Ayer en la sede de la Sociedad Militar Seguro de Vida, de la Ciudad de Buenos Aires, organizaciones que nuclean a personal retirado de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, referentes de estas instituciones, sociedades y mutuales vinculadas a estos sectores anunciaron la creación de la “Mesa de Encuentro Libertador General San Martín”, que según indicaron los propios integrantes tiene como objetivo representar ante la dirigencia política y la opinión pública al conjunto de los uniformados que cumplen servicio en todo el país.

En declaraciones a Radio Con Vos, Rossi denunció “conspiración” por parte de la cúpula de esta agrupación que reúne a casi medio millón de miembros contra el Gobierno Nacional y “la actual política de defensa": “Es extraño, por ser indulgente, lo que se está conformando”.

“Está claro que es una fenomenal operación política, desde cómo aparecieron los principales medios de comunicación y con la propia autodenominación ‘Mesa de Enlace’, los nombres no se ponen aleatoriamente”, cuestionó el ministro de Defensa. Y apuntó contra quien convocó la conformación, el general retirado Ernesto Bossi: “Es un conspirador nato, ya conspiró contra Néstor Kirchner y fue denunciado en ese momento. Durante muchos años fue presidente de la Sociedad Militar Seguros de Vida, que seguramente es fuente de financiamiento de muchas de estas actividades, es una mutual que tiene una enorme cantidad de recursos y que muchas veces se utiliza para una cantidad de operaciones que son políticas”.

Luego, a través de su cuenta de Twitter, el funcionario nacional continuó con sus críticas: “La Mesa de Enlace de las Fuerzas Armadas nació para conspirar, se presenta casi como una conducción alternativa a los jefes de las FFAA, asumiendo potestades, funciones y objetivos que son propios de la conducción militar en actividad”. En efecto, los representantes de ese espacio señalaron a Infobae que entre sus objetivos está la necesidad de determinar intereses comunes y particulares del sector, priorizando la gestión del talento y políticas de recursos humanos en cada una de las instituciones que la integran. Algunos de los temas sobre los que van a formular propuestas y planteos son los relacionados con sus salarios, obra social y mayor protección legal para su actuación en el marco del servicio que prestan.

“Si la Mesa de Enlace se va a ocupar de los salarios, las viviendas, el talento y los recursos humanos, implícitamente intentan descalificar a los Jefes actuales de las Fuerzas que tienen esta responsabilidad primaria”, consideró Rossi, quien insistió en que “conspiran contra los jefes de las FFAA, a los que ni siquiera nombran ni reconocen”.

En ese sentido, señaló a Ernesto Bossi, quien “tuvo cargos de conducción en el ejército durante el menemismo, período de mayor degradación del salario militar y florecimiento de los suplementos no remunerativos que el gobierno de Alberto Fernández ‘blanqueó’ ante la solicitud de los actuales jefes de las FF.AA”. También “lamentó” ver en la foto de presentación del espacio al ex jefe del Estado Mayor del Ejército, Ricardo Cundom, en representación de la Fundación Criteria, “pantalla de empresa de seguridad del carapintada Tito (Jorge Alberto)”.

En el extenso hilo de tuits, siguió apuntando a los impulsores. Sobre Claudio Pasqualini (del Observatorio de Seguridad y Defensa), dijo: “Fue hasta hace 10 meses jefe del Ejército, tuvo la posibilidad de resolver alguno de los problemas que describe. No pudo, no quiso o no supo. ¿No será prudente dejar que los que lo sucedieron intenten resolverlos?".

En relación a Daniel Reimundes indicó que es el actual titular de la Sociedad Militar Seguros de Vida y que “sucedió a Bossi en ese lugar”. “Mutual poderosa, financista principal de esta operación política, origen de gran parte de las acciones desestabilizantes vía redes sobre la actual política de defensa", señaló Rossi y remarcó que Reimundes “fue procesado por espionaje ilegal”. “Su camarada Bossi tiene similares inclinaciones: integró el staff de la SIDE con de Santibañes en el gobierno de De la Rúa. Ambos fueron fuertes impulsores d involucrar a las FFAA en cuestiones de seguridad interior”, prosiguió.

“Es notable la presencia de mutuales militares en la Mesa de Enlace, que lucran con el salario militar, obvio encabezados por SMSV, motivo por el cual les auguro a sus integrantes un futuro más cercano al oro y la plata que al bronce”, continuó y señaló que las mencionadas mutuales militares tienen un representante en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), “el respetado Gral Brown, que tendría que estar meditando su permanencia habida cuenta de la fenomenal operación política contra el Gobierno Nacional organizada por sus auspiciantes”.

“Todos los militares retirados integrantes de esta Mesa han sido beneficiados por el blanqueo dispuesto por nuestro gobierno. Los retiros van desde $200.000 a $ 230.000, habiendo tenido un promedio de aumento de $50.000 el último mes", recordó Rossi, quien concluyó reclamando que “el mejor aporte que pueden hacer los retirados de las FFAA es apoyar a los militares en actividad, que están haciendo y obteniendo logros que nunca se habían podido alcanzar. Y si no quieren hacerlo, al menos no entorpezcan, no conspiren”.

A fines de agosto, en unas extrañas y polémicas declaraciones, el ex presidente Eduardo Duhalde había puesto en duda las elecciones legislativas de 2021 temiendo un posible Golpe de Estado: “La gente no lo sabe, no lo lee, o se olvida, pero entre el ’30 y el ’83 hemos tenido 14 dictaduras militares, quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América no conoce lo que está pasando...”. Luego se excusó alegando que sus declaraciones fueron producto de comportamientos “psicóticos” momentáneos y “desenganches de la realidad” producto de la pandemia de coronavirus, aunque señaló que la información se la aportó “un señor del Ejército”, lo cual se lo transmitió de inmediato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y luego al propio Rossi.

A los pocos días, Rossi aclaró que un Golpe de Estado “es un escenario absolutamente improbable en nuestro país” y que las Fuerzas Armadas “están totalmente integradas al sistema democrático”.

Con información de www.infobae.com