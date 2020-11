Exequiel Palacios sufrió una fractura en la columna y estará tres meses sin jugar

Ángel Romero, de San Lorenzo, le pegó un duro rodillazo en el empate entre Argentina y Paraguay. El técnico Lionel Scaloni apuntó al árbitro por no revisar la jugada.

Una mala noticia golpeó a la Selección argentina. Exequiel Palacios, volante del Bayer Leverkusen, sufrió el jueves una lesión ósea en el partido con Paraguay (1-1) por las Eliminatorias y estará tres meses sin jugar. Según indicó el club alemán, se trata de una “fractura de tres procesos transversales en la columna lumbar”.

“Palacios sufrió un importante traumatismo en la zona lumbar paravertebral izquierda. Se constató una fractura de apófisis transversa de columna lumbar. Se quedará internado para controlar su evolución”, indicó anoche el informe médico de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundido la madrugada del viernes a la prensa local.

Palacios, de 22 años, fue derribado desde atrás por un rodillazo del paraguayo Ángel Romero que lo dejó tendido.

El golpe que recibió se parece mucho al que sufrió Neymar en el Mundial de Brasil 2014, cuando fue derribado desde atrás con un duro rodillazo de Camilo Zúñiga.

“Nos quedamos con un jugador menos por varios días o meses. El VAR (video arbitraje) no revisa nada”, protestó en rueda de prensa el entrenador argentino Lionel Scaloni.

El exmediocampista de River recibió el impacto y debió salir inmediatamente del campo de juego con serias dificultades de traslación, ya que no podía subirse al carrito y tampoco lograba bajarse a raíz del intenso dolor que lo aquejaba.

Inmediatamente fue trasladado a un sanatorio cercano y como allí no le pudieron realizar los primeros estudios para tener un diagnóstico inicial, debió ser llevado a un hospital que tenía los elementos pertinentes.

Ángel Romero viene de un antecedente cercano muy funesto registrado durante un entrenamiento en su club, San Lorenzo, cuando también fue de atrás y fracturó en el peroné izquierdo al marcador lateral derecho Andrés Herrera.

"Exequiel está en buenas manos y nuestros médicos están en estrecho contacto. Pero lo llevaremos a Leverkusen lo antes posible para que pueda hacer su rehabilitación en nuestro 'taller’, donde tenemos las mejores oportunidades para su pronta recuperación “, dijo el director deportivo del Bayer 04, Simon Rolfes.

”Para nosotros, pero por supuesto especialmente para el propio Exequiel, es un duro golpe. Lo apoyaremos en todo para que vuelva aún más fuerte después de esta grave lesión", cerró.

Scaloni, enojado con el VAR

Paraguay, como es tradición, fue un hueso duro de roer para Argentina que quedó primera temporariamente con siete puntos, en tanto la Albirroja está cuarta con cinco unidades.

“El penal cobrado a Paraguay (por falta de Lucas Martínez Quarta a Miguel Almirón) no fue pero se puede cobrar. Lo que sí es que hubo invasión de cancha por (Fabián) Balbuena (al rematar Ángel Romero). Se tiene que repetir”.

Scaloni dijo que en el gol anulado a Lionel Messi “un foul (en jugada previa de Nicolás González a Romero), cuánto más lo repetís, más te parece foul, pero no se tiene en cuenta la dinámica y el contacto del fútbol de hoy”.

“Ahora vean el tiempo que pasa después. No hay jugada directa. La pelota va hacia el lado derecho. Vuelve al lado izquierdo. No sé cuántos pases hubo (pasaron casi 30 segundos). Así el fútbol no le gusta a nadie, sinceramente”, afirmó el seleccionador