Carrió volvió a hablar de Macri y llamó a no aplicarse la vacuna rusa

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió a la escena mediática con declaraciones hacia dentro y fuera de Juntos por el Cambio, pero también opinando sobre la vacuna contra el coronavirus y hasta de la estética del presidente Alberto Fernández.

Respecto a su relación con el expresidente Mauricio Macri, de quien dijo días atrás que "ya fue", Carrió contó que su distancia con él fue "una decisión política" que "tomaron hace mucho". Además, habló de las internas dentro de Juntos por el Cambio.

"Yo debo ser la persona que más acompañó la presidencia de Macri, fui la única que hizo campaña cuando nadie hacía. Fui la que avisé que en las provincias (Rogelio) Frigerio estaba haciendo campaña por los gobernadores del PJ", dijo Carrió.

Respaldó también al tridente más cercano a Macri durante su primera parte de gestión: Marcos Peña, Mario Quintana, y Gustavo Lopetegui. Según la exdiputada "frenaron dos golpes del establishment", el primero, donde "quisieron sacar a Mario Quintana y Gustavo Lopetegui", y el otro que "fue contra Marcos Peña".

Sobre Peña, dijo: "Creen que fue un pésimo jefe de Gabinete y es mentira. Él no le pagaba a los periodistas, como hacen todos los jefes de Gabinete, incluido Santiago Cafiero. Él era el único que se le podía plantar a Macri, que lo frenaba en sus posiciones más extremas. La interna la tenía con Emilio Monzó y Frigerio".

Respecto a la vacuna contra el coronavirus, Carrió polemizó: "No se pongan la vacuna rusa. No se pongan ninguna vacuna que no venga de un país democrático, que no venga con todas las seguridades".

También habló sobre su futuro: "No voy a ser candidata. Voy a seguir luchando por la Argentina, pero dependo de mi conciencia y de Dios. Yo no mendigo votos".

En un tramo más trivial de la entrevista con LN+, Carrió se ocupó de pedirle al camarógrafo que no la tome de perfil porque salía "gorda" mientras que opinó que el presidente Alberto Fernández "está feo, muy arrugado". Y les recomendó a los políticos "que se pongan aceite de coco con un poquito de jalea real para mejorar la piel".

