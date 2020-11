Perotti dijo que con Borgonovo "se terminó un ciclo"

No quiso hablar del reemplazo del ministro de Gobierno ni de otros cambios en el gabinete provincial. Pero no descartó que María Eugenia Bielsa se sume a su equipo de trabajo

Este jueves renunció Esteban Borgonovo como ministro de Gobierno de la provincia. El exfuncionario se fue con fuertes declaraciones sobre sus motivos para dejar el cargo. “Se hacía imposible seguir en el cargo porque en una cartera como Gobierno, eminentemente política, se necesita un respaldo explícito y contundente del gobernador. Entonces pensé que lo mejor era dar un paso al costado y dejarle las manos libres para que designe a otro compañero o compañera que tome la posta”, explicó Borgonovo a La Capital.

Una renuncia de esta magnitud es un cimbronazo para la opinión pública y política de la provincia. El gobernador Omar Perotti se mostró reacio ayer a opinar del tema durante un acto protocolar en la Casa de los Gobernadores. Asesores de prensa del gobierno provincial solicitaron de manera insistente a periodistas antes de que comience el acto que las preguntas al gobernador, "al menos las primeras tres o cuatro" no tengan que ver con la renuncia de Borgonovo o con cambios en el gabinete. Finalmente se le dio el micrófono a un solo trabajador de prensa que intentó indagar en el tema. No hubo respuesta de parte de Perotti y se terminó abruptamente el acto.

Este viernes en Granadero Baigorria el gobernador celebró otro acto en una empresa santafesina. Fue indagado sobre los cambios en el gabinete y respondió: "Estoy totalmente a disposición para cuando quieran hablar de otra cosa".

Diferentes periodistas rosarinos insistieron en el tema, y finalmente expresó: "Creo que cualquier actividad lo que requiere son reglas de juego y acompañamiento. La composición de un gabinete, al igual que la composición de cualquier staff de cualquier empresa, de una asociación está siempre sujeta a brindar los mejores servicios para sus trabajadores, clientes, asociados, para su población. Cualquier instancia de cambio tiene que ver con ciclos cumplidos, con posibilidades de ir generando adecuaciones e ir trabajando con equipos. Lo hemos dicho, que quizá —los equipos— se conformaron con una perspectiva de trabajo y nos tocó enfrentar otra. Eso ha generado afrontar desafíos distintos, buscar gente distinta, prepararse para escenarios diferentes y eso requiere cambios".







En relación a la posibilidad de que la ex Ministra de Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, tenga un lugar en el gabinete del gobierno provincial, Perotti dijo: "Tengo una alta valoración por María Eugenia y seguramente habrá oportunidades para conversar con ella y también ella debe estar analizando su futuro. Creo que estas cosas no se miran nunca con dramatismo. Todo lo contrario. Las personas de valor, con deseos, siempre son bienvenidas en cualquier instancia pero sin dudas que hay una cuestión personal en cada uno de ellos".





Al ser consultado por Rosario 3 por las declaraciones de Borgonovo sobre la falta de apoyo, Perotti respondió: "Esto requiere cambios. Todas buenas personas. Han sido pensadas, incorporadas por esas cualidades. Hay etapas que se cumplen, y cuando se cumplen no significa que esa sea una mala persona, haya hecho mal su trabajo. Hay necesidades de replanteos, de equipos que tienen que renovarse y que tienen que brindar las mejores respuestas hacia la gente".

"Hay cosas puntuales que se van dando, ninguna tiene fechas. Hay que ir adecuando, hay prioridades hoy en el gobierno que son la atención puesta en los cuidados de salud y la recuperación productiva. El tema del balance de actividades se hará pero tenemos por delante un presupuesto que deseamos pueda ser aprobado. Que podamos tener como gestión el primer presupuesto elaborado por nosotros. Eso da mucha más previsibilidad que otras cosas", concluyó el gobernador, entre la advertencias de sus asesoras a la prensa que no había más preguntas.

Fuente: Uno Santafe