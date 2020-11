Argentina generosa: Mirabella da cátedra de seguridad

"No puede haber un despliegue de la policía persiguiendo el delito y que después la justicia y los fiscales no actúen como tienen que actuar. Pedimos que vayan a fondo. No queremos ninguna complicidad con el delito", dijo Mirabella sin mirarse al espejo

El senador nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella acompañó al ministro de Seguridad de la Provincia, Marcelo Saín y al intendente, Luis Castellano en la presentación del Centro de Comando y Operaciones Policiales (COP) para Rafaela, en una ceremonia que se llevó a cabo el miércoles pasado en el Complejo Cultural Viejo Mercado y que forma parte de la Estrategia provincial de Seguridad Preventiva para los grandes centros urbanos. Luego de estos anuncios, los tres recorrieron la nueva sede del Centro Territorial de Denuncias (CTP).

"Es otra gran noticia para Rafaela. Esta inversión es importantísima en un centro de operaciones policiales. Me parece clave", señaló Mirabella al respecto y recordó esta iniciativa se suma a la asunción de la primera jefa policial en la Unidad Regional V, Doris Abdala, la reciente la entrega de móviles, "a los Pumas en bella Italia y todo el despliegue que se va a llevar adelante y que se sigue llevando adelante coordinadamente con las fuerzas federales y las fuerzas locales" y , en materia de sanitaria, la apertura de una licitación de casi 300 millones de pesos para comenzar con el bloque en el nuevo hospital de Rafaela que encabezó el viernes 6 de noviembre pasado el gobernador Perotti.

Por otro lado, el legislador nacional consideró que "el problema de la seguridad es sistémico" y con "muchas aristas". Por ello, destacó que la política de seguridad del Gobierno de Santa Fe "está acompañada por políticas sociales, de salud, de inclusión educativa, de inversión pública, de infraestructura, de tener lugares seguros para caminar en los barrios".

Asimismo, lamentó que "desde hace muchos años traemos un tema muy crítico qué es la narcocriminalidad" y subrayó que "no se soluciona de un día para el otro". "Va a ser un proceso largo y difícil pero que obviamente vamos a ser inclaudicables en este camino", sostuvo.

Finalmente, Mirabella aseguró que "hay un tema clave que es la justicia" y resaltó la necesidad de que "la justicia federal y la provincial, el Ministerio Público de la acusación y las fiscalías federales, estén codo a codo con el Gobierno Provincial". "No puede haber un despliegue de la policía persiguiendo el delito y que después la justicia y los fiscales no actúen como tienen que actuar. Pedimos que vayan a fondo. No queremos ninguna complicidad con el delito", completó.

Con información de La Opinión