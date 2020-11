¡De no creer! El pretendiente de Susana Giménez es acusado de estafa

En la últimas horas se conoció que Aníbal Raúl Arrarte Artigalas, el supuesto nuevo novio de Susana Giménez, tiene una denuncia por estafa. El hombre habría incumplido, aparentemente, un contrato de inversión en dólares que se firmó en 2019.

Los documentos filtrados aseguran que Arrarte fue demandando por un grupo inversor y es acusado de no devolver su parte de los intereses de las inversiones. Aunque él habría alegado comprar unos pescados que quedaron varados en el puerto por la pandemia, los denunciantes sostienen que el pretendiente de Susana se dilapidó el dinero en gustos personales.

El contrato de inversión que se firmó en 2019 con distintos socios fue pautado en dólares e incumplido por Arrarte, y así lo demostró el portal Primiciasya.com

Sin embargo, desde los supuestos denunciantes afirman que el hombre se dilapidó la plata en gastos que nada tienen que ver con una inversión y que rozan los gustos personales.

Patricio Giménez al supuesto novio de Susana: "No más vividores"

Patricio Giménez disparó contra el supuesto novio de Susana y fue contundente. El cantante de 45 años le habló directamente al hombre con el que la relacionan amorosamente a la conductora y lo puso en su lugar.

"Aníbal... no sé cómo te llamás pero sé quién sos, sé lo que no tenés. No te hagas el empresario del jet privado (sic) porque yo hoy estoy para cuidar a mi hermana y no hay más vividores ahí cerca. ¿Estamos?", comenzó.

Luego, el músico continuó: "Susana no te conoce. No sabe ni tu nombre ni tu apellido. Aceptó (bailar), como aceptaría de cualquier persona que le dice sacate una foto. Punto y aparte. No hay más que eso. ¿Estamos?".

"El resto, y toda la información que tienen los noticieros es porque la proporcionaste vos, porque tenés ganas de fama", arremetió el hermano de la diva de los teléfonos desde su cuenta oficial de Instagram.

Cabe recordar que el rumor de un nuevo amor en la vida de la Su tuvo fuertes repercusiones al inicio de esta semana. Daniel Ambrosino fue quien dio detalles del encuentro y remarcó "hay amor".