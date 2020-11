Hoy te convertís en leyenda

Los daños colaterales de la pandemia, el aislamiento, la interrupción de actividades, todavía no se pueden mensurar; a pocos días de que Fernando Gago, en el breve lapso que lleva la reanudación, colgó los botines, otro prócer del fútbol y del mismo puesto bajó la persiana. Mascherano no juega más.

La picadora de carne argentina lo estigmatizó como el líder de una camada de “perdedores”; el pecado fue haber sido subcampeón del mundo en 2014, y dos veces subcampeón de la Copa América (15/16) en finales decididas por penales.

El que está diciendo basta a una carrera formidable es mucho más que esos tres subcampeonatos (alto mérito, de por sí); un hombre que, para los que miden en títulos hasta el amor a su madre, dio 25 vueltas olímpicas, 19 de ellas integrando uno de los equipos que más recordará la historia del fútbol (Barcelona del 2010 al 2018). Que recorrió el mundo jugando en grandes ligas y se erigió en símbolo, una marca de la Selección Argentina, en la que debutó antes que en su club, River. Que después de haber dejado hasta el último suspiro del alma, quedó en el tope de presencias con la celeste y blanca, que defendió en 147 partidos de mayores, pero donde ya había sido campeón sudamericano Sub 20 y preolímpico Sub 23, y con la que consiguió (mirá qué perdedor) un récord envidiable: no hay otro deportista argentino (de ninguna disciplina) que haya ganado dos medallas de oro olímpicas.

Es el hombre que inmortalizó la frase “Hoy te convertís en héroe” cuando finalizaba la arenga con la que activó a toda su tropa y en particular a Chiquito Romero antes de la inolvidable semifinal con Holanda. El Jefecito que agigantaba su 1.74 metro y era la voz dominante de un equipo donde jugaba el mejor del mundo.

Esforzado, valiente, solidario, lo lamentamos por los cultores de la picadora de carne: Mascherano quedó en la historia.

Fuente: ole.com.ar