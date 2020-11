Daniel Arroyo habló sobre los nuevos cambios del IFE

Durante la mañana de este lunes ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, se encargó de aclarar que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) «se transformará en tres programas» para seguir apoyando a los que «peor la están pasando». Por otra parte, el funcionario subrayó que el plan de la cartera que dirige es potenciar la creación de trabajo.

«Estamos en plena reconstrucción. Este año el presupuesto del ministerio fue 80% alimentos 20% trabajo. El año que viene será 50% y 50%», manifestó el integrante del Gabinete de Alberto Fernández, según la información brindada por la agencia de noticias NA. El dirigente aclaró en ‘Una Mañana de Estas‘ (radio La990) que, si bien no habrá una nueva edición del IFE, «el Estado no se retira».

«El IFE se transformará en tres programas para seguir apoyando a los que peor la están pasando», sentenció al respecto. En ese sentido, el funcionario nacional también remarcó que se duplicarán los montos de la Tarjeta AlimentAR en diciembre. Esta situación se debe a que «en los cuatro años del gobierno anterior (gestión de Mauricio Macri) bajaba mes a mes el consumo de leche». «La pandemia nos obliga a hacer cambios estructurales profundos. Hay mucho para reconstruir en la Argentina», concluyó.

Claudio Moroni aseguró que «no tiene sentido» continuar con el IFE

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró que “no tiene sentido” continuar con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ante la reapertura de gran parte de los sectores productivos. Además, quitó relevancia al reclamo de la CGT al Gobierno nacional en contra del recorte del gasto estatal que, según consideró el sector sindical, va contra la posición ideológica del Ejecutivo.

En declaraciones con Radio 10, el funcionario nacional señaló que fue correcta la decisión de no continuar con el pago del IFE 4 y argumentó que la situación productiva no es igual al mes de abril, cuando se lanzó el programa. «Ahora no se retira el Estado, pero no tiene sentido mantener un subsidio de semejante masividad cuando la situación es distinta», expresó el ministro de Trabajo.

Con información de www.elintransigente.com