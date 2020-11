Alfredo Cornejo sobre las dichos de Elisa Carrió: «Lo que dijo no pone en riesgo a Juntos por el Cambio»

El diputado se refirió a las declaraciones de la líder de la Coalición Cívica, quien aseguró: «A Mauricio Macri no le hablo nunca más».

El titular de la UCR, Alfredo Cornejo, habló este lunes acerca de las últimas declaraciones de la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió sobre el exmandatario, Mauricio Macri y si bien aseguró que no colocan en riesgo la unidad de Juntos por el Cambio, sostuvo que no se trata del momento más oportuno para llevar adelante esas expresiones. La exdiputada sostuvo ayer en una entrevista al diario Clarín : «A Mauricio Macri le corté el teléfono y después le dije que no le iba a hablar nunca más».

Según Noticias Argentinas, en diálogo con Fernando Carnota en el ciclo «Todos Juntos» de Radio Rivadavia, el presidente del radicalismo aseveró: «Está más asegurada que nunca la unidad de Juntos por el Cambio. Está la necesidad de que la Argentina tenga alternancia, es decir, un grupo de partidos que estén listos para llegar al gobierno» y añadió: «Si estuviésemos desunidos, ese concepto de alternancia no existiría en la cabeza de la gente».

Al ser consultado respecto de las declaraciones de Carrió, el diputado manifestó: «Ya fue, todas las opiniones son respetables» y remarcó: «Lo que hizo Carrió no pone en riesgo al espacio» aunque consideró «que no es momento de hacer esas críticas hacia dentro». Para concluir, se pronunció acerca de la oposición y sostuvo: «No hay un líder único y eso está de manifiesto en esta mesa colegiada donde ninguno tiene más poder de decisión que otro».

No es la primera vez que Cornejo marca sus diferencias con Carrió. A principios de mes, la líder opositora aseguró en una entrevista a la Nación +: «Él (Mauricio Macri) ya fue, quieras o no Marcelo T. de Alvear ya fue, ¿qué más querés?». Al día siguiente, el legislador salió a contestarle y afirmó: «Yo creo que no estamos en condiciones en Juntos por el Cambio de tirar por la ventana a nadie y mucho menos a un expresidente».

¿Qué fue lo que le dijo Macri que hizo enojar a Carrió?

Según contó Carrió, en diálogo con Clarín, el ex mandatario le habría dicho: «Tu única función es denunciar, es para lo único que servís». En ese sentido, la exlegisladora aseveró: «Hay palabras de la que no se vuelven. Así fue con mi marido. Y así también fue con mis relaciones políticas: el respeto ante todo». Sin embargo, aclaró: «Eso no significa que rompa Juntos por el Cambio, ni que lo deje de querer».

