Connie Ansaldi mostró su cuerpo tras subir 7 kilos durante la cuarentena: “Si me ven, no me den galletitas”

Una de las consecuencias más visibles que la cuarentena tuvo en toda la sociedad fue el sedentarismo y las consecuencias que eso conlleva. El hecho de haber estado encerrados durante varios meses, la imposibilidad de salir a hacer ejercicio durante algún tiempo, así como la ansiedad generada por la misma situación logró que gran parte de la población tenga hoy algunos kilos de más en comparación con los que tenía en marzo. Sin embargo Connie Ansaldi decidió tomárselo con humor.

Fiel a su estilo optimista, la artista compartió a través de su cuenta de Instagram dos fotos suyas. En la de la izquierda se la ve con un body negro y un pantalón de entre casa. Mientras que en la segunda luce un pantalón a cuadros, una remera blanca, barbijo negro y está visiblemente más “hinchada”.

Al lado de las imágenes escribió: “En marzo, cuando arrancó la cuarentena. En Octubre, 7 meses y 7 kilos después”. Sin embargo, muy lejos de tomarse esto de forma negativa, Connie optó por el humor y agregó: “Por favor, si me ven no me den galletitas. No alimenten a los animales”.