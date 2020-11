El Inca número 1

En Perú pasa algo que nos resulta muy familiar: crisis política y social. Más allá de matices y contextos, las imágenes de Lima se parecen demasiado a esas que alguna vez vimos acá: manifestaciones, violenta represión policial, dos muertos, tres presidentes en muy pocos días, el clamor popular del que se vayan todos.

"Se logró lo que quería el pueblo: la renuncia del presidente. Pero no nos olvidemos de todos los que están en el Congreso, ésos son los peores, porque si no todo seguirá igual”, tuiteó, por ejemplo, Carlos Zambrano, defensor de Boca y de la selección, suspendido por su roja ante Brasil.

Mientras este lunes se nombró presidente a Francisco Sagasti, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior de Perú le dieron a la Conmebol las garantías de seguridad para que el partido se juegue en un estadio Nacional ubicado en las proximidades de las protestas. Y ya hablando de lo que a la vida dentro del campo de juego se refiere, la realidad es que en Perú están como nosotros nunca estuvimos: apenas un punto de nueve (empate 2-2 ante Paraguay, derrota 3-2 de local con Brasil y también derrota 2-0 contra Chile, en Santiago). Ninguna selección que tuvo un inicio tan malo de Eliminatorias Sudamericanas logró alcanzar luego la clasificación a un Mundial. Por eso, el panorama del equipo del Tigre no es fácil...

Así, entonces, a este Perú, con problemas dentro y fuera del campo, llega nuestra Selección. Una Selección que buscará los tres puntos (o al menos traerse algo de Lima) para afianzarse en la zona de clasificación al Mundial, antes de que se venga, en marzo, esa doble fecha explosiva de Eliminatorias: primero Uruguay acá y después Brasil allá (sí, como cruzarte en una esquina con Hannibal Lecter, hacer unos metros, y luego encontrarte con Freddy Krueger).

Lo cierto es que, tras el empate con Paraguay, un empate en el que al equipo le costó encontrar un juego fluido, Scaloni mantiene la base. Apenas hace dos cambios. Debido a la baja de Exequiel Palacios -le enviamos un saludo muy afectuoso a Ángel Romero- ingresa Gio Lo Celso, quien justamente ya lo reemplazó ante los paraguayos. Y la segunda variante es la vuelta de Nicolás Tagliafico: el zurdo del Ajax participó, sin problemas, de los últimos dos entrenamientos, por lo que ya dejó atrás esa molestia en los isquiotibiales. Con el regreso de Tagliafico se especuló con que saldría Nicolás González -autor del gol ante Paraguay-, pero finalmente el que deja el equipo es Lucas Ocampos.

Ahora la pregunta clave: ¿Leo Messi cómo está? Después de un partido bastante deslucido ante los paraguayos, que terminó con bronca y frustración por ese gol anulado, el 10 sigue con alguna molestia en el tobillo, pero, claro, será de la partida. Y este martes tendrá un duelo especial: Leo, crack mundial, goleador histórico de nuestra Selección desde 2016 cuando superó al Bati y sus 54 tantos (hoy Messi suma 71), nunca, pero nunca, pudo gritar frente a Perú en Eliminatorias. Si bien tampoco perdió un partido contra este rival, no le pudo anotar en los cinco enfrentamientos que se lo cruzó en una clasificación para un Mundial (¡el otro contra el que no pudo es Brasil!). De esos cinco partidos, dos fueron en Lima: 2008 y 2012 (ambos 1-1). En el 2-2 del 2016, cuando dirigía el Patón Bauza y fue la última vez que la Selección visitó Perú, Leo no jugó. Aunque, eso sí, les gritó a los peruanos pero por Copa América: fue en aquel 4-0 del 2007, en Venezuela, cuando era el Leo de pelo largo que recién empezaba. Hoy, la historia es otra. Y está por escribirse.

FORMACIONES

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco; Yoshimar Yotún, Pedro Aquino; André Carrillo, Christian Cueva, Edison Flores; y Raúl Ruidíaz o Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.

Argentina: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT Lionel Scaloni.

Hora: 21.30.

TV: TyC Sports y TV Pública.