Alfredo Cornejo adelantó que se ve como candidato a presidente en 2023

El diputado nacional y presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, criticó la gestión de Alberto Fernández y dijo que la «tozudez ideológica lo llevará al fracaso». Por otro lado, adelantó que las elecciones legislativas serán un escenario clave de cara al futuro y señaló que «es tiempo» de que el radicalismo vuelva a ser protagonista. «En el 2023 me imagino compitiendo por la candidatura a presidente», expresó.

En diálogo con LN+, el exgobernador de Mendoza criticó el desempeño presidencial y visualizó un fracaso oficialista de cara al futuro. «Este Gobierno va a ser un fracaso por su tozudez ideológica y va a haber una oportunidad de alternancia», aseguro Alfredo Cornejo. De la misma manera, adelantó que esta precisión abre terreno al partido que conduce para incorporase a la discusión política.

«Es el tiempo del radicalismo, pero creo que hay que construirlo juntos, porque el peor pecado sería dividirnos. Yo me veo en ese rol, pero no me veo guerreando por un candidatura que no sea en unidad», indicó el legislador. En este sentido, destacó la unidad del Juntos por el Cambio en los primeros once meses como fuerza opositora y apuntó a recuperar la mayoría en el Congreso, imponiéndose en un distrito clave: la provincia de Buenos Aires. «Si el oficialismo pierde la Provincia cambia la mayoría en el parlamento», aseveró.

Críticas a la gestión presidencial

Alfredo Cornejo analizó el actual programa de gobierno y señaló que la gestión de Alberto Fernández mantiene un «plan de concentración del poder, clásico del kirchnerismo». En este sentido, argumentó que desde el Ejecutivo se prioriza la erogación de fondos y privilegios solo a la provincia de Buenos Aires. «No hay solvencia técnica, no son pragmáticos y son sumamente ideológicos, lo que los hace tener un mirada que no es consecuente con lo que hay que hacer en la Argentina, ni con lo que piensan la mayoría de los actores económicos», expresó.

«La Argentina necesita crecer una década como mínimo al 3% y por lo menos dos décadas al 2,5% y, para ello, necesitamos un gran acuerdo que discipline a los actores políticos. Creo que fundamentalmente va por implementar un shock capitalista, pro inversión y pro sector privado, y no por el lado que esta gente está llevando a la economía», agregó el diputado Cornejo.

De la misma manera, entendió que el Jefe de Estado tiene que buscar un acuerdo con los líderes formales de la oposición. «Una interlocución, sin segundas intenciones, y con un programa muy claro», aseguró. Acto seguido, Cornejo sostuvo que para arribar a esto es necesario una agenda política precisa, que trascienda los intereses de ciertos agentes en particular. “(Alberto Fernández) tiene que sacarse de la cabeza las reformas judiciales o el tratar de salvar a Cristina de sus causas judiciales», concluyó.

Con información de www.elintransigente.com