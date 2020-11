Duras declaraciones de Guillermo Moreno contra Alberto Fernández: "No tenés perdón de Dios"

El ex secretario de Comercio Interior criticó la gestión del mandatario y sostuvo que el Gobierno "está llegando al final como proyecto político"

El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno criticó -una vez más- la gestión de Alberto Fernández ante la crisis económica que atraviesa el país y sostuvo que el Gobierno "está llegando al final, por lo menos como proyecto político".

Moreno se refirió a las recientes medidas de ajuste que impulsó el ministro de Economía, Martín Guzmán, y en particular al recorte en los haberes de los jubilados.

"Alberto se llenó la boca hablando de los jubilados, por eso le dije el otro día: 'No tenés perdón de Dios. Les pagaste 19 mil pesos en diciembre de 2019 y, salvo que les des un extraordinario, les vas a pagar con el ajuste 19 mil en el 2020'", manifestó Moreno en Canal 9.

Guillermo Moreno, a Alberto Fernández: "No tenés perdón de Dios"

El ex funcionario opinó que la llegada del Fondo Monetario Internacional (FMI) al país significa el fin del proyecto político de Fernández. En esta línea, criticó la falta de un plan económico por parte del Gobierno y consideró que ese es uno de los mayores errores de la gestión.

"Los sueldos de la política no tienen nada que ver con la realidad. Hay que cambiarlo, pero no hay que bajar los sueldos de los públicos, hay que subir los precios de los privados. Si generás rentabilidad en la economía le vas a poder pagar al Fondo. Si perdiste nueve meses sin hacer un plan, llega el Fondo y te dice lo que hay que hacer", argumentó Moreno.

Como posible solución, sostuvo que hace falta un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción. "Tenés que generar trabajo", dijo. Y en relación al futuro del país, declaró que el partido peronista "tiene la obligación de encontrarse". Una vez más, lo dejó afuera al actual mandatario, a quien en otra oportunidad lo había definido como "socialdemócrata".

"No se termina de entender a dónde quieren llegar. Se perdió la vocación del servicio en la política y hay que recuperarlo", concluyó.

Para el político el tratamiento de la Ley de Interrupción del Embarazo en el Congreso de la Nación se da en un momento poco apropiado. "¿Para qué poner temas que dividen? No es este el momento", aseveró.

Moreno y su nuevo partido

Recientemente, Moreno lanzó un nuevo partido político llamado "Partido de principios y valores" donde reivindica la doctrinas del peronismo. Los objetivos se basan en tres puntos fundamentales: seguridad, relaciones internacionales y economía.

"Es una situación compleja"

¿El presidente Alberto Fernández terminará su mandato? Frente a la pregunta el ex funcionario recalcó: "Si es exitoso no tengo dudas, si razonablemente endereza el barco, tiene que ser así. Ahora, si fracasa tres años más, y no sé. Es una situación compleja. Es muy difícil que hoy los que hacen la economía hagan la economía - haciendo referencia a los empresarios que buscan invertir en el país-, por eso la tensión. Es muy tenso todo, está en juego la hacienda de los argentinos, de los que tienen mucho y de los que tienen poco".

Para Moreno, el presidente y sus ideas no perdurarán, básicamente porque Alberto Fernández no es peronista sino un socialdemócrata y las políticas en ejercicio también lo son.

"Si no cambia las políticas, fracasará como lo hicieron los dos últimos partidos con estas características Alfonsín y De La Rúa", sentenció.

El ex funcionario recalcó que hay tres políticas fundamentales para llevar a cabo un país y ninguna las está implementando o desarrollando el presidente.

Las políticas que según Moreno hay que desglosar son: seguridad, relaciones internacionales y economía. Frente a la primera determinó que "hay que declarar la emergencia en seguridad y poner el cuerpo, por que los peronistas ponemos el cuerpo".

Frente al ítems de relaciones internacionales, Moreno aclaró que Fernández "está peleado con los vecinos y no conoce lo que pasa en el mundo" por tal motivo propone que hay que amigarse con los de al lado "somos amigos de los pueblos, no de los gobiernos".

En cuanto a materia económica resaltó que la Argentina será destruida por las decisiones del primer mandatario.

Con información de www.iprofesional.com