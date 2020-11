Teleabogacía, la manera más fácil de consultar a un abogado

Aquellos amantes de la tecnología comenzaron a observar desde hace un tiempo la irrupción de una App jurídica cuyo nombre, 911 ABOGADO, ya remite a la característica principal del servicio que presta, que no es otra que ofrecer soluciones en el campo del Derecho acorde a los tiempos que corren

La pandemia que está azotando al mundo, para algunas personas y empresas son oportunidades y este es el caso de 911 ABOGADO, que en la actualidad recibe más de 200 consultas diarias de diferentes geografías, lo que les permitió consolidarse como la App jurídica de habla hispana que más creció en 2020.



Con abogados integrados en las principales ciudades de Argentina, la empresa también brinda servicios en el resto de los países latinoamericanos y a los residentes latinos de los Estados Unidos, principalmente en Miami.

La creciente demanda que se fue registrando desde España llevó a los directivos a poner en la "madre patria" lo que ellos denominan una base operativa nivel A, con características similares a la existente en Argentina.

Carlos Zimerman, Director legal de 911 ABOGADO, dialogó con nosotros y mostró su satisfacción por el momento que están viviendo.



Es paradójico, pero la pandemia potencio a algunas empresas a pesar de la crisis que se vive a nivel global, es el caso de 911 ABOGADO, ¿Cómo les fue en todo este tiempo?

CZ: La pandemia nos afectó a todos, a algunos más y a otros menos, nosotros hubiésemos querido crecer sin este flagelo que vive la humanidad, pero es algo que no podemos controlar y como decían las abuelas, "a mal tiempo buena cara", le pusimos el pecho a las balas y nos pusimos metas que afortunadamente hasta a nosotros nos sorprende.

¿Cuántas personas por día consultan hoy a los diferentes abogados de la empresa?

CZ: Hoy superamos las 200 consultas diarias y lo más importante es que todas se responden antes de las 24 horas, por lo que la gente siempre se ve satisfecha. Todos nuestros abogados saben que la celeridad es nuestro sello distintivo, nuestro lema es "siempre del lado de la gente" y eso es innegociable.



¿Cómo hace una persona para consultarlos?



CZ: Por nuestros diferentes canales de comunicación, pero la manera más fácil es ingresar a nuestra pagina www.911abogado.net o bien enviarnos la consulta a nuestro mail [email protected], todas las consultas se responden en no más de 24 horas.

Ahora brindan servicio en España, ¿Cómo se fue gestando este salto que usted dice que no los agarró de sorpresa pero que a la vez lo sorprendió lo rápido que se dio?

CZ: Es así, no nos tomó de sorpresa por que en nuestra mente estaba previsto y lo veíamos como algo lógico. Asesoramos a clientes de Uruguay, de Paraguay, de Chile, a latinos de Miami, éramos conscientes que estábamos en condiciones de hacerlo en España, la pandemía en ese aspecto, y aunque no me gusta decirlo, nos favoreció por las condiciones de nuestro servicio. Tenemos la tecnología y sabemos como solucionar gran parte de las consultas en forma online, lo hacemos desde hace mucho tiempo. Yo permanentemente digo que nada es fortuito y nosotros, hace mucho tiempo que trabajamos en forma online y con la mejor tecnología, estábamos preparados, pero no llegamos al techo, tenemos muchos proyectos para el futuro.

¿ En qué ciudades de España cuentan con abogados asociados?

CZ: En esta primera etapa nos hemos asociado a despachos, como se llama allá a los estudio jurídicos, en Barcelona y en Madrid. Nos gusta ir despacio, y si bien pareciera por las circunstancias que vamos rápido, somos bastantes conservadores.

¿Por qué a partir de hoy el punto com.ar se reemplaza por el punto net?



CZ: Los encargados de marketing son los que saben del tema y sabemos delegar y acatar lo que los que estudiaron nos indican. Ambas direcciones son indistintas, pero con el tiempo va a quedar el punto net,(www.911abogado.net) yo me siento orgulloso que 911 ABOGADO naciera en Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Siempre digo que soy un abogado cordobés "hasta el caracú" que se desarrolló profesionalmente en Rafaela, ahí se recibieron también de abogados mis dos hijos mayores, José Andrés y Yentl Amalia, que son parte fundamental del emprendimiento.

Hoy el plus que ustedes tienen es que la gente en algunos lugares no puede salir y otros se acostumbraron a hacer home office, ¿no teme que al volver a la normalidad, el trabajo disminuya?

CZ: Lo que más deseo es que volvamos a la normalidad, que esta pandemia se termine y que nadie más sufra, nosotros nos vamos a adaptar a lo que venga, pero tenga la seguridad que muchas cosas cambiaron para siempre en el mundo, la justicia no esta ajena a ese cambio, todos nos vamos a tener que adaptar.