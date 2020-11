Una pregunta en el ingreso a la UBA sobre la gestión de Macri instaló la polémica sobre el adoctrinamiento político

“En el gobierno de Mauricio Macri hubo un retraso científico y tecnológico porque…”. La pregunta apareció en un parcial del Ciclo Básico Común (CBC) de la UBA que se tomó el miércoles pasado. En las últimas horas, se viralizó a través de las redes sociales e instaló la polémica sobre el adoctrinamiento político.

La consigna formó parte del primer parcial de la materia Introducción al Pensamiento Científico. Se tomó en una de las comisiones de la cátedra que conduce el profesor Javier Flax. Según pudo confirmar Infobae, fue una de las 25 preguntas que se formularon en el examen.

En un año normal, la cátedra se cursa en la sede de Avellaneda del CBC. En este año anormal, al igual que todas las materias de la UBA, la cursada transcurrió en forma virtual por la pandemia.

El parcial del CBC se tomó en formato múltiple-choice a través de la plataforma de la universidad. Las posibles opciones a la pregunta sobre la gestión del ex presidente Mauricio Macri eran:

-No era necesario construir el satélite Arsat III dado que en lugares poco accesibles, incluidas las escuelas rurales, no era necesaria la conectividad a internet porque se dedican a tareas rurales.

-No había recursos para financiar la investigación porque el país tenía una enorme deuda externa.

-Los científicos y tecnólogos no estaban de acuerdo con el gobierno neoliberal y decidieron ralentizar sus investigaciones para que las innovaciones no se produjeran durante su gobierno.

-Se consideraba prioritario ordenar la economía antes de empezar con la inversión en ciencia y tecnología.

-Macri consideraba que Argentina debía limitarse a un modelo agroexportador y comprar la tecnología que hiciera falta.

Según se observa en la resolución del examen, la última opción era la respuesta que se consideraba correcta.

Infobae confirmó la veracidad de la consigna después de consultar distintas fuentes del CBC. Una alumna de la comisión, cuya identidad se preserva, ratificó que esa pregunta había estado presente en el parcial.



“La pregunta no tiene nada que ver con el contenido y además la elección de la respuesta depende de la subjetividad de cada uno. Que yo sepa, nadie se lo planteó directamente al titular de la cátedra porque pasan dos cosas: por un lado, se naturaliza este accionar. Se dice: ‘bueno, esto es parte de la universidad pública’. Y por otro lado, nadie quiere quedar señalado por temor a perder la cursada”, comentó.

La estudiante advirtió que la línea de la cátedra viene definida por Flax y le quitó responsabilidad al ayudante Gustavo González que está a cargo de cuatro comisiones. “Ya desde entrada, antes de arrancar la cursada, había un video introductorio de la materia en el que Flax cuestionaba las políticas de Macri y hablaba del recorte en ciencia y tecnología una y otra vez”, detalló.

La joven compartió la consigna en el grupo de WhatsApp de la comisión para “tantear el terreno”. En ese momento la grieta política se trasladó al chat. Se generó una discusión fuerte entre los alumnos que también cuestionaban la ideologización del examen y aquellos que le restaban importancia. Pronto se dio cuenta de que había más preguntas en la misma línea, con críticas al macrismo. Solo que no le habían tocado a ella.



“El adoctrinamiento está mal y hay que denunciarlo. No importa que la bajada de línea sea a favor o en contra de Macri, Cristina o Alfonsín. Somos varios los que empezamos a expresarnos porque si no pasa de largo”, planteó.

Otra estudiante también revalidó la versión, aunque no quiso dar detalles por temor a perder la cursada. “Sí, esa pregunta estuvo en el examen. Fue una de las que tuvimos que responder. Hay varias capturas de pantalla dando vueltas, pero no quiero decir mucho más porque no quiero tener problemas con la facultad”, dijo.

En la cátedra Flax cursan los futuros abogados de la UBA, los que al año siguiente comenzarán a estudiar en la Facultad de Derecho. Es una cátedra muy numerosa: contiene 48 comisiones que se las dividen entre doce profesores. El ayudante González está a cargo de cuatro de esas aulas. Una de esas comisiones es la 44006, tal como figura en la captura de imagen, donde cursan alrededor de 50 alumnos.

Con la polémica instalada, Flax publicó un descargo en el que señala que no fue un acto de adoctrinamiento, sino que se trató de “enseñar hechos”. “Decir que enseñar hechos es adoctrinamiento es por lo menos una enorme falta de honestidad intelectual. Efectivamente, durante el gobierno de Mauricio Macri hubo un retraso indiscutible en investigación científica e innovación tecnológica. Los contenidos mínimos de la materia incluyen: ‘El impacto social y ambiental de la ciencia. Ciencia, tecnología, sociedad y dilemas éticos’. Por lo cual nos ocupamos de esas cuestiones, además de formar en razonamiento lógico y metodología del conocimiento científico”, expresó.

Según fuentes del CBC, la ideología ingresa habitualmente en las aulas aunque de forma “menos burda”. En las universidades públicas se suelen respaldar estas acciones a partir de la libertad de cátedra. El titular, en este caso Javier Flax, asumió el cargo después de sortear las exigencias de un concurso. Esa instancia de validación le confiere libertad para orientar la materia según considere pertinente, siempre bajo ciertos estándares curriculares y éticos. Es una línea delgada que, en general, las autoridades prefieren no cruzar.

Después de la viralización de las imágenes, en el CBC optaron por el silencio. Ante las reiteradas consultas, sus autoridades no respondieron y se inclinaron por la libertad de cátedra.

Fuente: Infobae