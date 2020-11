Maite Zumelzú confirmó su embarazo tras 13 años de tratamientos

Maite Zumelzú confirmó su embarazo después de trece años de tratamiento. La reconocida actriz hizo el anuncio oficial en sus redes sociales donde subió una tierna foto.

La intérprete reveló que realizó dos años de búsqueda natural y luego 13 más de tratamiento. "Fue un largo proceso, muy difícil por momentos pero nunca dudé. Hoy la ciencia avanza tanto que es imposible no ser madre si uno tiene ganas y yo me dije que, mientras el cuerpo me lo permitiera, lo iba a seguir intentando por más que me costase. Al menos hasta los 51. Yo creo que fue un milagro de Dios este", dijo en Teleshow.

Tiempo atrás, la protagonista de "Locas de amor", "Por amarte así" asumió que este proceso le generó una fuerte crisis con Daniel Stigliano, su pareja hace ya veinte años. "Hicimos de todo: fertilización asistida, in vitro. Lo que se te ocurra. Y nada resultó. He tomado muchísimas hormonas y por eso me hincho tanto a veces. Hacer esos tratamientos desgasta la pareja y entonces llegan las crisis pero el deseo de ser padres es más fuerte".