Evaluna Montaner confesó que estuvo enamorada de un actor argentino

Evaluna Montaner hizo una fuerte confesión y asumió que estaba enamorada de una actor argentino.

Mediante su cuenta de Instagram, la hija de Ricardo Montaner aseguró que "sentía mucho por él". "¿Qué pensás de Nicolás Riera?" le preguntaron a la cantante por "Tacho", protagonista de Casi Ángeles.

"En mi época de ver Casi Ángeles todos los días yo sentía mucho amor por él, estaba muy enamorada", confesó sobre su "crush".

"Era el mejor amigo de mi prima que vive en la Argentina. Y yo pasaba todos mis cumpleaños ahí cuando era más chiquita. Entonces él iba a todas mis fiestas de cumpleaños. Era muy chiquita", agregó.

La venganza de Evaluna

Pero Evaluna no fue la única que confesó su amor por un protagonista de Casi Ángeles. Semanas atrás, se filtró que su marido, Camilo Echeverry, enviaba mensajes de amor a Lali Espósito.

"Secreto: me gusta mucho la protagonista de Casi Ángeles", escribió Camilo en Twitter hace un tiempo y que se hizo viral en los últimos días. "Quiero guitarrear con alguien que cante 'hay un lugar al que me voy cuando estoy triste' como ella... He decidido encontrarla", "Oye, Lali Espósito... ¡Por aquí un colombiano que te ama!", fueron algunas de las picantes frases.