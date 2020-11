Alfredo Cornejo cuestionó el impuesto a la riqueza: “Veamos en un año si es por única vez”

El diputado de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, se manifestó nuevamente en contra del impuesto a la riqueza y puso en duda que el “Aporte Solidario” -como plantea el Gobierno- sea por única vez.

“La Argentina necesita crecer y el único crecimiento genuino se promueve por inversiones, no por impuestos. Necesitamos reducir y redireccionar gastos y aumentar la inversión”, planteó el legislador radical en declaraciones al canas de noticias IP. Tras la maratónica sesión en la que la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto del kirchnerismo, Cornejo expresó que se trata de “una imposición, no un aporte solidario”. “El Estado debe intervenir y cubrir, pero debe ser inteligente no un Estado bobo que gasta por gastar. Los impuestos salen de algún lado, este es para los ricos, suena muy lindo pero en realidad quita capacidad de inversión y las ahuyenta”, analizó.

La iniciativa del Frente de Todos fue presentada como un “aporte solidario y extraordinario” para mitigar las consecuencias de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, el presidente de la Unión Cívica Radical teme que, de sancionarse, se mantenga a lo largo del tiempo como ocurrió con otras medidas impositivas. “Dentro de un año veamos si es por única vez. Bienes personales y ganancias empezaron por única vez y ambos se le llamó impuesto a los ricos, al que más tiene. El impuesto al cheque era por un solo año y lleva más de una década y media”, ejemplificó.

En ese sentido, indicó: “Estamos agregando impuestos todo el tiempo”. Insistió en “revisar gastos y qué impuestos son importantes si queremos equilibrar”. En ese sentido consideró que “detrás de combatir la pobreza se agregan más impuestos y resulta que cada vez tenemos más pobres”.

El oficialismo logró la media sanción con los votos de aliados y diputados opositores. De los 133 positivos hubo dos que pertenecen a dirigentes que responden al gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales. “No queremos hacer de esto un conflicto interno por una votación en particular, no es desencadenante de ninguna crisis pero existió”, respondió al respecto Cornejo. “Supongo que Morales razonablemente quiere tener una buena relación con un gobierno que es superpoderoso -porque tiene la máquina de emitir dinero- en un esquema económico muy frágil”, analizó. “El kirchnerismo necesita y quiere a todos los gobiernos comiendo de su mano, exceptuando a Kicillof a quien tiene superfinanciado. El resto de los gobiernos provinciales necesita del financiamiento nacional”, agregó.

El ex mandatario de Mendoza recordó que ha sido “crítico de la política económica de Macri”, aunque reclamó no responsabilizar al ex presidente de la actual situación que atraviesa el país. “Argentina no crece hace más de 10 años, Macri había generado una expectativa muy superior a la que se podía satisfacer. Pararse en los cuatro años de Macri sin ver la película completa sirve para echarle la culpa alguien, pero la recesión que hoy vivimos, está desde el primer gobierno de Cristina. Con recetas distintas pero estamos en recesión, con Macri, con Cristina y con Alberto Fernández”.

Cornejo también se refirió a su relación con el ex presidente. “Es respetuosa”, aseguró. Semanas atrás, Macri elogió a Cornejo y lo señaló como uno de los dirigentes presidenciales dentro de Juntos por el Cambio. En tiempos donde la conducción de la oposición no se vislumbra con claridad, el titular de la UCR consideró que “no sobra nadie, como para tirar por la ventana a ningún dirigente y menos a un ex presidente, pero no puede haber un liderazgo único en esta etapa”.

Al respecto de postularse como candidato a presidente en 2023, Cornejo admitió que le “gustaría”, que se encuentra “trabajando bien”, pero que aún no logró conformar “un equipo como para gobernar”. En ese sentido el diputado mendocino se mostró en contra de eliminar las PASO (”han hecho bien al sistema democrático”) ya que apuesta a representar al radicalismo en una interna con el PRO para dirimir las candidaturas de Juntos por el Cambio dentro de tres años.

