Anthony Fauci: "en el tercer o cuarto trimestre de 2021 podremos tirar las mascarillas"

Anthony S. Fauci es la voz más autorizada para hablar de epidemias en los Estados Unidos. Desde 1984 conduce el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y actualmente es uno de los asesores de la Casa Blanca en su combate contra la pandemia del coronavirus Sars-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19, aunque su voz no sea la más escuchada y seguida en la administración de Donald Trump. Es un convencido que la llegada de las vacunas representa un hito para la ciencia e indicó que los primeros resultados “son increíblemente impresionantes”.

“Tenemos que dejar de lado el concepto de que esto fue precipitado de manera inapropiada. La velocidad del proceso no comprometió la seguridad, ni comprometió la integridad científica”, manifestó este jueves Fauci en una conferencia que compartió con el vicepresidente Mike Pence. Pero no fue el único momento del día en que el especialista en brotes epidemiológicos tuvo tiempo para atender a la prensa.



En diálogo con la médica y periodista Elisabeth Rosenthal, del diario The New York Times, Fauci fue consultado respecto a los tiempos que apremian para terminar con las muertes y los contagios que tienen en vilo a gran parte de la sociedad norteamericana, aunque el director del NIAID aún se sorprenda por la cantidad de personas que no creen en el virus. “Me sorprende el hecho de que en ciertas áreas del país, aunque la devastación del brote sea clara, algunas personas todavía dicen que (lo relacionado con el coronavirus) son noticias falsas. Eso es algo muy difícil de superar. ¿Por qué la gente todavía insiste en que algo que te está mirando directamente a la cara no es real?”, se preguntó el infectólogo.



En la larga entrevista que concedió a la especialista en temas médicos del prestigioso periódico norteamericano, Fauci fue consultado sobre cuándo sería seguro inyectarse alguna de las dosis que fueran aprobadas por los organismos de salud y en qué momento de esta larga pandemia los individuos podrán dejar de utilizar máscaras protectoras.

“Es bastante fácil cuando tiene vacunas que tienen un 95 por ciento de efectividad. No hay nada mejor que eso. Creo que lo que la gente necesita apreciar, y es por eso que lo he dicho como unas 100 veces en la última semana o dos, es el proceso mediante el cual se toma una decisión”, respondió Fauci y continuó: “La empresa analiza los datos. Yo miro los datos. Luego, la empresa pone los datos a disposición de la F.D.A. (Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos). La F.D.A. tomará la decisión de realizar una autorización de uso de emergencia o una aprobación de solicitud de licencia. Y tienen científicos de carrera que son realmente independientes. No están en deuda con nadie. Luego está otro grupo independiente, el Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados. La comisionado de la F.D.A. ha prometido públicamente que actuará de acuerdo con la opinión de los científicos de carrera y del consejo asesor”.

El experto tampoco sumó importancia al hecho de que los Estados Unidos estén en plena transición gubernamental, lo cual -aseguró- no tendrá un impacto negativo en el trabajo de los científicos que serán quienes tendrán la última palabra para definir si una vacuna es o no segura para la población. “Creo que una nueva administración tendrá la opción de hacer lo que sienta. Pero puedo decirles lo que va a pasar, independientemente de la transición o no, es que tenemos personas totalmente comprometidas con hacerlo bien que van a estar involucradas en esto”.



Rosenthal, una de las periodistas con mayor prestigio en el área de la salud en aquella nación, consultó además sobre el uso obligatorio de las mascarillas faciales y el hecho de que no sea una orden que baje del gobierno federal. “Creo que debería haber un uso universal de máscaras. Si podemos lograrlo con los alcaldes, gobernadores, autoridades locales, está bien. Si no es así, deberíamos considerar seriamente la nacionalidad. La única razón por la que evito hacer una recomendación fuerte en ese sentido es que las cosas que vienen del nivel nacional hacia abajo generalmente engendran un poco de rechazo por parte de una población ya de por sí reacia a que le digan qué hacer”.

Por último, la reportera preguntó: ¿Cuándo considera que todos podremos tirar nuestras máscaras?



- Creo que vamos a tener algún grado de medidas de salud pública junto con la vacuna durante un período de tiempo considerable. Pero comenzaremos a acercarnos a lo normal, si la gran mayoría de las personas se vacunan, a medida que nos adentramos en el tercer o cuarto trimestre de 2021.

El avance de las vacunas



Una solicitud de aprobación de emergencia de la vacuna contra el covid-19 desarrollada por la alianza Pfizer/BioNTech podría ser presentada el viernes en Estados Unidos, anunció el gobierno el jueves. “El socio de Pfizer, BioNTech, anunció que tiene la intención de presentar mañana (viernes) una solicitud de emergencia para la aprobación” de su vacuna ante la agencia reguladora de medicamentos de Estados Unidos (FDA), dijo el secretario de Salud estadounidense, Alex Azar, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Más temprano, el cofundador de BioNTech, Ugur Sahin, dijo a la agencia AFP en una entrevista por Zoom: “Los documentos serán finalizados hoy (jueves) y mañana y presentados a la FDA”. Por su parte, el director general de Pfizer había dicho el martes que muy pronto se presentaría una solicitud de autorización.

