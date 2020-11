Vuelven los jardines maternales a Rafaela

Las maestras de los jardines de la ciudad fueron gestoras de este momento tan esperado, el del regreso a las salitas reconvertidas, esas que desde marzo están vacías.

El próximo martes volverán los más pequeños a ocupar estos espacios tan necesarios en la infancia, a partir de una lucha de un significativo grupo de docentes que no bajaron los brazos a pesar de los obstáculos que se fueron presentando.

Melisa Cravero, maestra del Jardín Creciendo Juntos señala: “el domingo 15 de marzo a la noche recibíamos por los medios la noticia de que nuestras puertas debían cerrarse por emergencia sanitaria y así fue...Pasada la primer quincena de cuarentena de a poco comenzó un largo camino lleno de dudas y desconciertos. En ese camino conocí muchas personas y me contacté con gente que nunca creí hacerlo.

Llegaron llamadas de distintos puntos del país, de pronto los jardines maternales éramos todos uno a lo largo y ancho del país, y en un abrir y cerrar de ojos todos los jardines de Rafaela nos unimos para emprender este camino...Muchas cosas pasaron, muchas lágrimas derramamos... Pero hoy las lágrimas son de felicidad!!!”.

“Por fin podemos comunicar formalmente que el martes 24 de noviembre volvemos a abrir nuestras puertas. Siempre tuve claro que esta pandemia no iba a acabar con Creciendo Juntos, Jardín Materno Infantil, y así fue. Sigamos creciendo juntos. Gracias a todos los que nos apoyaron, no podría nombrarlos porque no quiero olvidarme de nadie. Gracias a cada familia que colaboró, a cada ciudadano que compró una torta, un pollo, a cada persona que llamó solo para dar su palabra de aliento, gracias a quienes nunca me soltaron la mano”, continuó manifestando Melisa.

Y resaltó: “también agradezco que nuestras autoridades, concejales Lalo Bonino, Juan Senn, Brenda Vimo, al senador Alcides Calvo, a nuestro intendente Luis Castellano, y a Secretaría de Educación de Rafaela. Allí un agradecimiento muy especial a Mariana Andereggen quien fue nuestra guía, quien siempre nos atendió sin importar día y hora, quien estuvo ahí para informar pero también muchas veces para contener. Y muchas gracias a los medios de comunicación que se hicieron eco de nuestro dolor y también nos acompañaron”.

Por su parte Gisela, maestra del Jardín Querubines, con su voz prácticamente quebrada por la emoción, manifestó: “para mí es un volver a empezar. Siento la misma sensación que cuando inauguré el jardín, es raro, emocionante y a la vez es como que me cae todo el cansancio de estos meses de lucha, de pelearla, remarla”.

“Es como que se me vino todo ahora, es una mezcla de sentimientos y sensaciones. Muy feliz después de tanto tiempo de haber logrado esto que para mí es todo, así estemos condicionadas, algunas pocas horas y así sea con menos chicos, la posibilidad de volver a trabajar no tiene nombre y no se como poder expresarlo. Agradecida de corazón a todos los que lucharon con nosotras”, finalizó Gisela.

Fuente: La Opinión