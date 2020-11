Patricia Bullrich habló sobre la venta ilegal de tierras en Merlo y apuntó contra el oficialismo

Tres funcionarios del municipio de Merlo y un familiar de unos de los dirigentes fueron detenidos, en las últimas horas, acusados de integrar una asociación delictiva que supuestamente se dedicaría a la venta ilegal de tierras. El hecho se propagó rápidamente por las redes sociales y quien ya marcó su posición al respecto fue la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la presidenta del PRO sostuvo: «Quienes vendían terrenos fiscales eran los propios funcionarios de Merlo. El intendente (Gustavo Menéndez) además preside el PJ (Partido Justicialista) en la PBA (provincia de Buenos Aires) y remarcó: «¿Se entiende cuando decimos que es el Gobierno el que alienta las usurpaciones, la desidia y la corrupción? Espero que la Justicia siga la investigación a fondo».

Bullrich no fue la única dirigente que se expresó sobre el tema. El diputado nacional por Cambiemos, Toty Flores, mediante la misma vía, expresó: «Detienen a dos funcionarios municipales de Merlo por vender tierras fiscales» y aseguró: «No hay ninguna posibilidad de tomas de tierras sin la complicidad del poder politico». No obstante, esta no es la primera vez que la muncipalidad de Merlo se encuentra relacionada con un hecho ilegal.

En octubre del 2018, dos inspectores de la intendencia fueron denunciados por pedirles coimas a los dueños del Club Belgrano a cambio de permitirles continuar con un evento social que estaba teniendo lugar en el establecimiento. No obstante, fueron las mismas autoridades de la institución quienes, además de realizar la denuncia, filmaron el ilíicito y publicaron el video en las redes sociales.

En esa oportunidad, a través del material difundido, las autoridades del club aseguraron que los inspectores los «vienen extorsionando desde hace tiempo» con el pago en negro de determinada suma de dinero a fin de dejarlos seguir trabajando en la institución. En el video, Adrián Cobos, secretario del club, afirma: «Acá no hay más plata» y añade: «No hay más cometa. Dijimos basta. Queremos que todos sepan lo que está pasando desde hace un año».

