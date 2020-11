Caso Abigail: Gerardo Zamora se disculpó con los padres de la niña cargada en brazos en Santiago del Estero

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, publicó un video en sus redes sociales pidiendo disculpas a los padres de Abigail Giménez, una niña de 12 años enferma de cáncer que debió ser cargada por su padre para traspasar la frontera entre Tucumán y Santiago del Estero. «Es el Estado, del cual me responsabilizo, el que ha fallado en sus mecanismos para controlar la salud de los habitantes», sostuvo el mandatario.

«Una niña de 12 años y sus padres vivieron un doloroso momento. Creo que, más allá de la investigación interna, y por supuesto una lamentable sucesión de hecho y errores, de los cuales no tienen nada que ver los padres ni mucho menos la niña. Es el Estado, del cual me responsabilizo, el que ha fallado en sus mecanismos para controlar la salud de los habitantes», expresó Zamora.

A través de un video de seis minutos, el jefe provincial manifestó su «disposición» a la familia Giménez y agregó que desde el ejecutivo santiagueño intervendrán para «remediar cualquier situación grave que haya ocurrido en materia legal y de salud». «Quiero que no le falte nada a Abigail y quiero decirle al doctor Santucho (Defensor de los Derechos del Niño local) que haga cumplir esos derechos», agregó.

De la misma manera, sostuvo que «se ha hablado mucho y hasta se ha politizado el tema», y argumentó que quienes toman decisiones, el sistema de salud, la seguridad y toda la población «esta cansada» por la pandemia del coronavirus. «Pero no podemos dejar de cuidarnos, tenemos que salir de la mejor manera. Los sistemas preventivos están para eso, lamentablemente quitan derechos de circulación, traen problemas económicos, es cierto», remarcó.

El video del caso Abigail se volvió viral en las redes y generó una fuerte repercusión. La niña necesitaba ingresar a la provincia para continuar con un tratamiento oncológico pero un control la policial retuvo a la familia en la frontera. Ante la desesperación, el padre alzó a Abigail en brazos y cruzó el límite entre Tucumán y Santiago del Estero caminando. «Yo la traigo siempre y nunca me hacen problema. ¿Aquí, en Termas, me van a hacer problema? Me la llevo caminando», le responde el hombre al uniformado que impedía el paso.

