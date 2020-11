Aníbal Fernández trató de «bruto» e «imbécil» a Mauricio Macri: ¿por qué motivo?

Sin piedad. Como todas las veces que Aníbal Fernández se refiere hacia el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri. En esta oportunidad, el ex jefe de Gabinete utilizó su cuenta de Twitter para criticar duramente al líder de Juntos por el Cambio. El ex candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires tildó de «bruto» e «imbécil» al jefe de Estado durante el periodo 2015-2019.

«Bruto, hasta la vereda de enfrente. ¿Qué pretenden de este imbécil? ¿Filosofía?», manifestó en primer término el interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT). «Que entienda lo que está sucediendo en el mundo y particularmente en nuestro país, es de nula posibilidad», evidenció el referente del Partido Justicialista (PJ) luego del pedido del regreso a clases por parte del ex mandatario.

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández arremetió contra el ex presidente Mauricio Macri tras la defensa que éste último hizo de la ex diputada Elisa Carrió, luego de que ella fuera citada a declarar por la Justicia en la causa de las escuchas ilegales. «Una vez más vemos que Cristina y sus abogados persiguen judicialmente a opositores», indicó la ex máxima autoridad.

Y agregó: «Ahora a Lilita, que con valentía se atrevió a denunciar actos de corrupción y a quien acompaño y respaldo». La respuesta de Aníbal Fernández no se hizo esperar y llegó a través de Twitter, donde el exfuncionario de Cristina Fernández de Kirchner no ahorró en insultos contra el exmandatario del PRO. «Mira lo que dice este imbécil. Da asco el mamerto», escribió.

Durante la semana pasada, solicitaron que Elisa Carrió sea indagada en la causa de espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri. El pedido lo realizaron los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, acusándola de intentar cubrir a la banda de Marcelo D´Alessio. Cabe recordar que se trata de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desarrolladas desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno anterior.

Con información de www.elintrasnsigente.com