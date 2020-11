Ernesto Sanz: "Hay un plan de impunidad y venganza de la vicepresidenta"

"Este es un Gobierno que desde que arrancó tuvo muy pocos planes. Pero desde el primer día tuvo un plan vinculado a la Justicia. Un plan que no es del Gobierno, es de la vicepresidenta", indicó Sanz en declaraciones radiales.

Este es un Gobierno que desde que arrancó tuvo muy pocos planes. Pero desde el primer día tuvo un plan vinculado a la Justicia. Un plan que no es del Gobierno, es de la vicepresidenta", indicó Sanz en declaraciones radiales.

En ese sentido, manifestó que la intención del oficialismo es "quitar a Eduardo Casal cambiando las reglas de juego y llevándose por delante al hombre propuesto por Alberto Fernández que es Daniel Rafecas". "Es un plan de impunidad y venganza. Van en paralelo", consideró el dirigente radical.

Para Sanz, "la falta de protección de los testigos arrepentidos, los traslados de los jueces, lo del procurador" son algunos de los elementos del "plan de Cristina Kirchner".

"La reforma judicial en el Senado se desvirtuó totalmente. Se agregaron cargos de todo tipo", expresó, en tanto que aseveró que entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner "hay una contradicción permanente, doble proyecto, doble mirada del país".

"La realidad argentina marcha en camino de decadencia. La economía argentina no está bien y pareciera que no va a estar mejor", subrayó. Respecto a la oposición, señaló que hoy "no hay líderes naturales en Cambiemos".

"Durante cuatro años estuvo el liderazgo de Macri, pero ahora no hay liderazgos naturales. Hacia 2021 y 2023 vamos a tener liderazgos concretos", contó.

Y agregó: "Este es un enorme desafío para Juntos por el Cambio. Si no hubiera PASO, tenemos que tener un sistema de primarias como el de los partidos americanos. Los liderazgos los va a terminar eligiendo la sociedad. Los que quieran protagonizar van a tener tiempo para mostrar sus condiciones".

Fuente: La Prensa