Una lamentable "metida de pata" que costó una vida

Familiares aseguran que no terminan de comprender la decisión ya que siempre había sido trasladada a una clínica privada. “Me parece desacertado llevar a una mujer de 90 años con todo lo que padecía al hospital. Nadie nos llamó como familia preguntándonos a dónde la derivamos, no tuvimos la oportunidad de decidir”.

Vanina Cecchi contó la historia de su abuela, de 90 años de edad, que falleció estando internada en el Hospital de Sunchales con coronavirus. “Esto comienza a principio de la pandemia. Mi abuela sufrió un infarto del cual se recuperó, pero no podía seguir viviendo sola, entonces ella decide irse a un hogar”, comenzó diciendo.

“Estuvo muy bien ahí, pero comenzó con algunas complicaciones de salud. Tuvo cuatro o cinco descompensaciones y siempre fue derivada a la Clínica Sunchales. El diagnóstico que yo tenía era una neumonía, una falla renal y una falla cardíaca. Yo fui a recibir un parte en el que me llamó la atención que hacían énfasis en la cantidad de días de internación que mi abuela llevaba por depender de PAMI”, relató.



“De todas las descompensaciones que tuvo, excepto la última, siempre fue trasladada a la Clínica Sunchales. En la última oportunidad, que fue el día lunes (16/11), mi abuela se descompensa y la trasladan al Hospital de Sunchales que es el centro en el que se reciben casos de Covid. La descompensación fue un pico de presión, entiendo que estaba fuera del sistema de salud pese a que PAMI responde otra cosa. Me informa que la decisión de trasladarla fue del médico que la veía en el hogar. Me parece desacertado llevar a una mujer de 90 años con todo lo que padecía al hospital”, explicó Vanina como uno de los primeros inconvenientes con los que se toparon como familia.

“El martes le realizan un test rápido y dio Covid positivo. El miércoles 18 por la mañana le dan el parte a mi mamá vía telefónica donde dicen que mi abuela estaba en un estado comatoso y con apnea. Por esto, me comunico al SAMCo de Sunchales para solicitar la visita que me autorizan, pero me informan que mi abuela no estaba en un estado comatoso. Lo que vi ese día a la tarde cuando la fui a visitar fue desastroso y muy triste. Los enfermeros muy atentos y amables, pero estaba conectada a un tubo de oxígeno directo a una máscara y un suero, del lado izquierdo una cama por si giraba para ese lugar y del lado derecho ni siquiera una baranda colocada”, dijo.

“Pedimos a las autoridades de salud que se revea esta situación. El sistema de salud público realmente está colapsado. No da para más la situación que estamos viviendo, y pobres ellos que nos están atendiendo con lo que tienen”.





Fallecimiento con Covid

“Mi abuela muere con Covid, ella venía con una patología muy grave y mi pregunta es porqué ella es derivada al hospital y no a la Clínica Sunchales como siempre. Nadie nos llamó como familia preguntándonos a dónde la derivamos, si podíamos pagar una habitación privada. No tuvimos la oportunidad de decidir. Cuando supimos, mi abuela ya estaba descompensada y en el hospital”, afirmó la nieta de la mujer.

“Yo la fui a ver el miércoles y fui la única que se pudo despedir de toda la familia por el tema de que era Covid positivo. Por nuestra abuela, como familia, hicimos todo lo humanamente posible, estuvimos, acompañamos, pero el tema es los que quedan. Yo tengo familia todavía en Sunchales y aunque no la tuviera me parece que el manejo es muy triste. ¿Cuándo se deshumanizó todo tanto? ¿Cuándo pasamos a ser un número y por qué?”.

“Nosotros necesitábamos tener la oportunidad de despedirnos, pero ese mismo día fue cremada. Si la intención era darnos tranquilidad de que realmente ella tenía Covid y que tenía que estar en la situación que estaba, había posibilidades de llevar tranquilidad a la familia lo cual no ocurrió. Otra cosa grave es que mi abuela tenía Covid y el hogar en el que estaba sigue funcionando. Por ende, la Municipalidad no ha tomado medidas. Creo que han aislado a dos personas, pero mi abuela estuvo viviendo en el hogar”.



“El pedido es que el Comité de Emergencia se vuelva a reunir y vean que el sistema de salud público está colapsado y el privado debería empezar a hacerse cargo para que no caiga todo al efector público”.