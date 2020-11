El drama de Barbie Simons: su novio está en terapia intensiva por coronavirus

Hace algunas semanas atrás Barbie Simons contó que tanto ella como su novio Maximiliano Klevelich padecía coronavirus. Y si bien ella ya se recuperó, mientras que su pareja está internado en terapia intensiva.

En las últimas horas, la reconocida panelista habló en las redes sociales: "Gracias por sus buenas vibras, rezos y mensajes positivos para que mi novio pueda salir adelante lo más pronto posible. Esto fue y es una pesadilla. Es muy duro todo lo que vivimos estas semanas y Maxi está demostrando que es un verdadero sobreviviente. Hoy a pesar de que sigue muy delicado, está evolucionando muy de a poquito y tengo la esperanza de que voy a volver a abrazarlo así".

Más tarde brindó una entrevista y dio más detalles de la situación : "Fueron semanas muy duras, la verdad que yo lo transité de manera casi asintomática. Apenas dolor de cabeza, fiebre y perdí el gusto y olfato por dos días. Ahora lo que siento es falta de aire, que dicen que es normal y puede durar bastante. Igual no estuve con muchos ánimos. Mi novio sigue delicado".

"Apenas Maxi dio positivo nos aislamos. Él se empezó a sentir muy mal. Fue internado dos días en el Finocchieto y volvió a casa a continuar el aislamiento conmigo y al tercer día se volvió a sentir muy mal. Seguía con fiebre, le faltaba el aire, todos estos síntomas hicieron que llamemos al médico. Por suerte mi clínico, el doctor Jorge Lantos, que es el jefe médico del Sanatorio de Los Arcos, me dijo que automáticamente había que internarlo. Hace diez días que está internado, pero hace dos o tres que está evolucionando", aseguró en un mano a mano con Clarín.

Además, la panelista de Hay que ver reveló: "Los primeros seis días fueron terribles. Está en terapia intensiva, conectado a una cánula de alto flujo, que no es el típico oxígeno. Está respondiendo bien al tratamiento. Empezaron con antibióticos pero no funcionó porque estaba en una instancia que no le hicieron efecto. La verdad que los profesionales de ahí hicieron un trabajo increíble. Me da tranquilidad que lo están cuidando, porque obviamente no lo podemos ver. Nadie lo puede ver, salvo los médicos. Lo cual genera una angustia extra en él, en nosotros, en todos. Por lo menos lo veo por videollamada, aunque no hable porque le cuesta mucho, dado a que está todo cableado y entubado, pero por lo menos lo veo".

"Estos últimos días fue más favorable el panorama porque está respondiendo bien al suministro de oxígeno. Puede hablar, apenas, pero en ocho días no se pudo parar de la cama, nada. Ayer por primera vez lo pararon para poder ir al baño asistido con un prolongador de oxígeno", finalizó.