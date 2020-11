Bares y restaurantes hasta las 2 de la mañana

Tal como se preveía, el intendente mantuvo una reunión con los concejales y se oficializó lo que se estimaba. Los comercios vinculados a la actividad gastronómica podrán permanecer abiertos hasta las 2 de la mañana. Ante un pedido del Concejo, se incluiría en la redacción del decreto, la posibilidad que los comercios que trabajaban las 24 horas, puedan extender su labor hasta el límite que ahora se marca para los gastronómicos. No se resolvió aún, pero hubo una solicitud para que los locales nocturnos puedan contar con un máximo de dos músicos en vivo -con los correspondientes protocolos-. La situación por ahora contradice normas provinciales; no obstante, se aguardan novedades y no se descarta la posibilidad.