La revelación de Griezmann sobre la eliminación argentina

Antoine Griezmann volvió a hablar después de un año y medio en el Barcelona. Lo hizo en una entrevista con Jorge Valdano, en la que reveló que tiene buena relación Leo Messi, a quien le aclaró que no tiene nada que ver con las críticas que le hicieron su tío y un ex representante.

Aunque también hizo una revelación sobre el Mundial de Rusia 2018, en el que resultó un asesor determinante del entrenador de los galos antes del encuentro de octavos de final. "Me acuerdo del partido contra Argentina, el míster llamó a los titulares y yo le dije a Deschamps: "Para mí hay que hacer 4-4-2, que Kante esté atento a Leo y ya. '¿Qué te piensas, que somos el Atlético?', me dijeron. Pero me hicieron caso y al final jugamos 4-4-2. El míster sigue hablando mucho conmigo. A nivel de fútbol es mi gran alegría"

Así, Griezmann reveló que fue determinante en la táctica francesa para eliminar al equipo de Jorge Sampaoli en un match que los galos ganaron 4 a 3, aunque la diferencia fue mayor en el juego que en el marcador.